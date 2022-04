Se čtyřmi jarními výhrami v zádech zajížděli Čkyňští do Plané u ČB, odkud se body příliš nevozí. Jim se to podařilo a výkon týmu navíc okořenil gólem z půlky hřiště Gustav Bujok (podívat se na něj můžete v článku o Kanonýrovi deníku výše).

"Utkání v Plané má pro nás sice sladkou odměnu v podobě tří bodů, ale černou kaňku, neboť se nám zranil do konce sezóny Michal Novotný, kterému přeji brzké a nekomplikované uzdravení. Pro nás už je to frustrující, protože jde to asi pátého hráče základní sestavy, který se zranil, Komentoval utkání trenér Jan Děd a s trochou nadsázky dodal: "Na příště mi slíbili účast Václav Turek starší, Slávek Krull a Milan Kout ze staré gardy."

"V utkání úřadoval Gusta Bujok a obvzlášť druhý gól ala Patrik Schick stál za to. Utkání jsme zvládli zodpovědností," doplnil trenér.