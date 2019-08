Karel Ondráček z českobudějovické klubové akademie chválil: „Na jižní Čechy nedám dopustit a Třeboňsko je velice krásné. Řada hráčů z posledních dvou turnusů zde měla ubytované rodiče a zatímco si kluci užívali naší pozornosti, rodiče obdivovali krásy jižních Čech.“

Ani jedna ze dvou nejmladších kategorií se sice pořadatelům nepodařila zcela naplnit, ale hráči si to skvěle užili. Jeden ze slávistických trenérů Patrik Jíra dodává: „Jezdím sem velmi rád, protože každý turnus má pouze jednu věkovou kategorii, a přestože by se to jinými ročníky nechalo jistě doplnit, zachováváme stoprocentně jedinečnost naší fotbalové školy. Na všech pokojích si kluci perfektně rozumějí, mají stejné zájmy i hry, ale při tréninku a ostatních aktivitách si díky stejnému věku nedarují vůbec nic a každý chce být ten nejlepší.“

Program Letní fotbalové školy je každý rok velice pestrý. I nejmenší dvě kategorie čekal tréninkový program školy Michaela Rummeniggeho. „Jde o fotbalové hřiště se spoustou tréninkových atrakcí včetně dvou fotbalových klecí. Zábavnou formou si tak hráči vyzkouší své technické dovednosti, snaží se míčem trefovat různé terče a formou hry se zdokonalují v kopací technice,“ popisuje jednu z fotbalových metod kempu Roman Havel. Malí fotbalisté si zahráli tenis, stolní tenis, minigolf, trenéři pro ně uspořádali turnaje ve florbalu, plážovém fotbalu. „Chybět nemohla ani návštěva místních lázní s bazénem, vířivkami i tobogánem,“ doplnil Václav Hrabík.

Součástí byla u obou nejmenších kategorií i výuka fotbalové angličtiny, u nejmenší kategorie ovšem bez učebnic a sešitů.

„A protože se u nás ve všem už tradičně také soutěžilo, měly oba turnusy na závěrečném ukončení celou řadu vítězů.“

V ročníku 2010 se vítězem florbalového turnaje stal tým Barcelona ve složení Petr Palán, Sebastian Vašků, David Ritter a Tobias Přibyl.

Ve fotbalové kleci byli nejlepší David Ritter a Sebastian Vašků.

Vítězem dovednostních soutěží se stal opět David Ritter a turnaj v tenise ovládl Petr Palán. V minigolfu zvítězil Tobias Přibyl.

„Nejprestižnější ligu mistrů vyhrála dvojice Jakub Sosna a Lukáš Bek,“ vyzdvihuje Václav Hrabík šikovné malé fotbalisty.

V ročníku 2011 a mladší se vítězem florbalového turnaje stal tým E.ON ve složení Tomáš Beránek, Dominik Vostřez, Adam Střelka, Honzík Vlach a Max Kosiňski.

Ve fotbalové kleci byli v Třeboni nejlepší Vašík Kynšt a Martin Gorský.

Vítězem soutěže na přesnost byl Toník Lafata.

Basseball-fotbal vyhrál tým Max Kosiňski, Matyáš Kocich, Martin Kročák, Bruno Marhoun, Vojtěch Řezníček a Toník Lafata.

Turnaj ve stolním tenise vyhrál na četnost zápasů Dominik Vostřez, na vítězné zápasy Max Kosiňski a Jakub Líkař. „A nejprestižnější ligu mistrů vyhrála dvojice Martin Gorský a Jakub Mynář před vyrovnanou dvojicí Max Kosiňski a Jakub Líkař.“

O motivaci nejen při všech soutěžích, ale i na trénincích na Letní fotbalové škole nouze rozhodně nebyla. „Už z letošního turnusu 2010 si nejlepší hráči z loňska zahráli za reprezentační výběry Letní fotbalové školy na skvěle obsazeném turnaji v Německu.“ V konkurenci klubů Inter Milán, 1. FC Köln, Stern Bělehrad, Deportivo La Coruna, Norwich City, Sporting Lissabon, Zenit Petrohrad si zahráli např. s VfL Bochum, Eintrachtem Frankfurt, Hellasem Verona, Fortunou Düsseldorf. „Vyfotili jsme se s italským týmem FC Juventus Turín,“ vyprávěli nadšení fotbalisté.

Protože se hráčům LFŠ dařilo nejen výsledkově (ročník 2007 byl první a ročník 2006 druhý), ale i herně, byla LFŠ osobně předána pozvánka i na příští jaro.

David Lafata, který se u nejmenší kategorie stal z patrona Letní fotbalové školy řadovým trenérem, a nikdy nechtěl u ničeho chybět, po ukončení poslední turnusu dodal: „Je to další zásada, kterou se od ostatních fotbalových škol a táborů od začátku odlišujeme. Chceme s hráči pracovat i po skončení Letní fotbalové školy a to nejen formou internetu, ale pro ty nejšikovnější alespoň jednou mezinárodní akcí ročně.“

Rekapitulaci dění na všech turnusech léta 2019 najdou fotbalisté a jejich rodiče na webové stránce: www.letnifotbalovaskola.cz.“