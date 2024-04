Tomáš Koloušek (číslo 8) spolu s Jiřím Noskem.Zdroj: Deník/Vladimír KlímaPo čase se před strunkovickými fanoušky představil Tomáš Koloušek a hned se prezentoval hattrickem. Po pár letech ve strunkovickém dresu se na začátku sezony přesunul domů do Vimperka. Za Šumavan stihl na podzim třináct branek, které ho pasovaly do čela střelecké tabulky. Po půl roce se vrátil k řece Blanici, kde by rád ve svém střeleckém koncertování pokračoval a pomohl týmu k postupu do kraje. Hattrickem unikl soupeřům na čele střelecké tabulky o čtyři góly.

Tomáši, Sousedovice jste přejeli 7:1, asi se nečekalo, že to bude tak jednoduché. Co jste si řekli po minulém utkání v Plané?

Ke každému zápasu přistupujeme maximálně zodpovědně. Sice jsme byli favoriti, ale to neznamená, že bychom to podcenili. Nakonec z toho vyšel takový výsledek.

Na hřišti bylo vidět, že si to všichni užíváte.

Chtěli jsme navázat na tréninky, na těžkou přípravu, která byla v zimním období, a hlavně potěšit fanoušky dobrým výkonem. A samozřejmě jsme si chtěli vylepšit chuť po porážce v Plané.

Strunkovičtí dali zapomenout porážce, Sousedovice si odvezly sedmičku

Dával jste hattrick, každý gól trochu jiný. Ten první dokonce mezi nohy brankáře.

Byla to spíše taková náhoda, ale samozřejmě jsem rád, že to tam spadlo. Dostal jsem to pěkně z boku proti noze a vyšlo to. Takto to zkoušíme i při tréninku. Další gól byl střelou za vápnem třetí již po kombinaci dorážkou. Ale všechno to vychází z toho, jak věci nacvičujeme v týdnu.

Korunu Krále střelců již nemíníte nikomu přepustit.

Věřím, že teď již bych to mohl dotáhnout do zdárného konce. Teď jsem hattrickem navázal na podzim a samozřejmě chci i v dalších zápasech něco přidat.

Ostatní výsledky Strunkovicím hrály do karet, máte znovu komfortní náskok, takže by to mělo na konci sezony vyjít.

Jsem rád, že jsem zpátky ve Strunkovicích a mohu zde zase hrát. Nechci to zakřiknout, ale máme to rozehrané velice dobře. Tak by to snad mělo vyjít.