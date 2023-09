Nicméně Roman nyní nastoupil do okresního derby o první místo v tabulce I.A třídy proti SK Čkyně. "Přišlo přes dvě stovky diváků, kteří vytvořili skvělou atmosféru. Hrálo se tvrdě, ale z obou stran férově. Zápas jsem si užíval, navíc jsme vyhráli 1:0, takže spokojenost," komentoval nedělní duel Roman Žurek s úsměvem.

Odehráno je pět kol a Strunkovičtí vyhráli všechny zápasy o jedinou branku. "Když vezmu právě zápas se Čkyní, tak to v poločase mohlo být o tři či čtyři branky. Máme spoustu šancí, ale neproměňujeme je. Já měl tři tutovky jen v prvním poločase. Ale to, že jsme schopni o ten gól vyhrát, i když se třeba nedaří podle představ, vypovídá o vnitřní síle mužstva. Hraje se týmově, pokaždé to rozhodne někdo jiný, nestojí to na jediném hráči," chválí si atmosféru v týmu Roman.

Jako rozhodčí se dostal do českých soutěží. Píská divizi, v minulé sezoně nakoukl do ČFL jako asistent. V tuto chvíli asi nejde jen tak kombinovat hraní a pískání. Co tedy je v tuto chvíli to důležitější? "V kraji se dalo hraní s pískáním ještě kombinovat, v českých soutěžích již nikdo nehledí na to, zda i hraju fotbal. Zkrátka přijde delegace a musím se přizpůsobit. Tím, že jsem se dostal do Česka, tak upřednostňuji pískání, ale samozřejmě bych chtěl i fotbal hrát výše. Ale nejde dělat dvě věci najedou na vyšší úrovni a přede dvěma roky jsem upřednostnil pískání," hovořil o jasné prioritě Roman.

Je odehráno pět utkání a Roman odehrál přibližně půlku času. Co na to říká trenér, že letitý špílmachr týmu dost často chybí? "V prvním kole jsem dojížděl na druhou půli, další zápas hrál a pak dvě kola nebyl vůbec. Teď proti Čkyni jsem hrál celý zápas. Spolu s trenérem a spoluhráči čekáme do pondělka či úterka, až vyjdou delegace na pískání a podle toho pak trenér řeší sestavu. Máme zkrátka takovou domluvu, že když jsem nasazený jako sudí, tak jedu pískat. Všichni to respektují," doplnil Roman Žurek.

V současné době se to na rozhodcovském poli opět trochu vaří, může dojít k různým posunům, takže co Roman, jaká je šance dalšího růstu? "Zkrátka na sobě musím makat, abych se podíval výš. Rád bych se pravidelně dostal do třetí ligy. V současné době jezdím divizi. Snad se uvolní místo, abych mohl jezdit alespoň lajnu v ČFL. Už jsem tam odmával devět zápasů, ale nyní žádný. Musím čekat a doufat. Pokud by se to mělo někdy v budoucnu podařit do profesionální soutěže, tak je ČFL nezbytným krokem," uvědomuje si Roman, že ani na rozhodcovském poli to není s postupy jednoduché.