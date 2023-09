Ani s přípravou na novou sezonu nebyla ve Čkyni valná spokojenost. Poslední přípravu sehráli fotbalisté v rámci pouťového turnaje na konci července a pak o nich nebylo několik týdnů slyšet. "Je fakt, že s přípravou spokojenost nepanovala. Spousta lidí z různých důvodů absolvovala jen pár tréninků. V srpnu se začali vracet hráči do tréninkového procesu, navíc se do Čkyně vrátil Imra Pinke, což také pomohlo. Uzdravil se Pešl, takže jsme to ke konci přípravy dávali slušně dohromady," vrátil se k předsezonním peripetiím Václav Turek.