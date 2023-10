Marek Rosa patří do generace skvělých fotbalistů Tatranu Prachatice jako například fanouškům na Prachaticku známých osobností jako jsou Jiří Pravda, Martin Šicner a řada dalších jejich výborných vrstevníků. „S touto partou kluků jsem začínal ve starších žácích Tatranu, kam jsem přešel z Nebahov. Kopali jsme krajský přebor a vykopali jsme to až do ligy. Dorost jsme hráli v kraji a mezi dospělými jsem sem tam trénoval se třetiligovým áčkem, ale na hřiště jsem se nedostal. Po sestupu jsem hrál divizi,“ zavzpomínal na léta v dresu prachatického Tatranu Marek Rosa a doplnil: „Pak jsem šel hrát do Německa. Po šesti letech jsem se vrátil a chvíli hrál na Dobré Vodě A třídu. Znovu se vrátil na chvíli do Německa a pak se vrátil do Nebahov a přešel do Lhenic, kde jsem poslední sezony.“

S Jiřím Růžičkou jsou ve Lhenicích nejzkušenějšími harcovníky. Po minulé sezoně Lheničtí sestoupili z A třídy, nyní tlačí na čelo B třídy. Jak si tedy Marek tyto krajské soutěže užívá? „Vnímám to tak, že A třída byla pro náš tým strop. Dávali jsme to s odřenýma ušima a připadá mi to, že je ve Lhenicích tým přesně mezi A a B třídou. To vlastně kopírují i poslední sezony, kdy se občas sestoupí, pak zase postoupí,“ popsal své pocity Marek Rosa a doplnil: „Mrzí mě, že skončili kluci, kteří patří do mé věkové kategorie, jako Tomáš Tůma či Kuba Beran. Každým rokem vnímám, že je tým mladší a mladší a připadá mi, že do něj stále méně patřím. S klukama, se kterými jsem začínal kariéru v Tatranu a nyní ještě hrajeme, tak si připadáme tak trochu jako fotbaloví dinosauři (smích). Díky tomu, že si z toho dělá Jirka Růžička, který je ještě starší než já, srandu, tak to nějak ještě dáváme, ale je to již složitější. Dříve člověk bral B třídu, že si jde kopnout za béčko, teď již cítím, že tam zkrátka patřím.“

Zkušený harcovník hraje ve Lhenicích střed zálohy a rozděluje míče spoluhráčům. Znamená to také více běhání. Současná sezona Lhenickým vychází. „Tím, že není béčko, tak máme poměrně široký kádr. Dobré je to i v tom, že v těchto nižších soutěžích mají kluci i jiné zájmy než fotbal. Pokud se nepodaří každý týden poskládat stejnou sestavu, tak je k dispozici na daných postech adekvátní náhrada. Na hře týmu je znát rukopis trenéra Ivoše Čecha, protože jeho tréninky jsou na tuto úroveň soutěže nadstandardní. Celkově přístup a kvalita tréninku zvlášť mladým hráčům musí dát opravdu hodně. Na výsledcích je to pak znát,“ pochvaluje si Marek Rosa fotbal ve Lhenicích a dodává: „Samozřejmě je rozdíl mezi A a B třídou znát. Myslím si, že tato budějovická skupina je trochu silnější než ostatní. Co jsme zatím hráli, tak to nikdy nebylo o tom si jít jen zakopat, nastřílet góly a vyhrát. Některé výsledky by to sice naznačovaly, ale není to tak. Pak jsme naopak rupli ve Chvalšinách, které fotbalově prakticky nic nepředvedly, ale porazily nás bojovností. Plno fotbalových soupeřů tam je a i tato soutěž má co nabídnout.“