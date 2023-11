Marek Kroneisl je oprou týmu ze Zlaté Koruny.Zdroj: Lukáš HoďánekMarek Kroneisl přišel do Zlaté Koruny v polovině minulé sezony z Jankova a pomáhal k postupu z I.B do I.A třídy. A spoluhráčům mohl předávat opravdu bohaté zkušenosti. "V mužích jsem začínal v Dynamu v divizi, pak jsem byl v Třeboni, kde jsme hráli třetí ligu. Ve třiadvaceti jsem odešel do Rakouska, tam jsem vydržel sedmnáct let v jednom týmu a pak se vrátil domů a hrál v Jankově divizi a následně kraj," vrátil se zpět ve své hráčské kariéře Marek Kroneisl a popsal svou cestu do Zlatky: "V Jankově to postupně nevypadalo dobře a na sklonku kariéry jsem nechtěl hrát jen defenzivní fotbal s běháním bez míče. Potkal jsem se s Honzou Šebelkou, ten pochází z Kameňáku, kde já nyní bydlím, a slovo dalo slovo a zamířil jsem do Zlatky. Již tady byli kluci z Jankova a Krumlova, které jsem znal. Bylo zřejmé, že se tu buduje kvalitní tým, lidi z vedení klubu to pozvedli, rozumně doplnili kádr, a tak jsem se rozhodl, že pokud o mě bude zájem, tak sem půjdu. A zájem byl oboustranný.“

Ve Zlaté Koruně to fotbalem žije, navíc se daří, takže si to musejí fotbalisté užívat. "Já si to užívám skvěle. V posledních dvou letech v Jankově to nebylo to pravé ořechové, jak bych chtěl zakončit kariéru. Chtěl jsem si zahrát dobrý kombinační fotbal. Samozřejmě byla soutěž jiná a když přijde člověk z kraje, tak se mu I.B či I.A hraje dobře. Já mám fotbal moc rád, takže si to užívám. Sice v závěru podzimu teď přišly i porážky, ale ty k fotbalu patří," popsal své pocity z angažmá ve Zlatce Marek.

I.A třída přináší hodně rozdílné zápasy. Takové ty soubojové asi nemá nikdo rád, ale některé mají i dobré herní parametry. "Nejsem žádný bořič a rád si zahraju dobrý fotbal. Navíc mně nevadí, jestli hraju beka, stopera či v záloze a jak jsem říkal, důležité je si fotbal užívat. Od mládí jsem si prošel všechny možné posty. Do útoku se ale nehrnu, od toho tam máme jiné a rychlé kluky. Necpu se ani do standardek, ty dobře kope Honza Šebelka či další kluci,“ doplnil s úsměvem Marek.

Spíše z jiných klubů než ze Zlaté Koruny šly hlasy, že by měla být Zlatka hlavním adeptem na postup do kraje. Pro nováčka asi hodně velké sousto. "Mám fotbal rád a bylo by mi jedno, kdyby se postoupilo. Někde chtějí vyhrávat, ale ne postupovat. Třeba Olešník. Ale pro tuto sezonu není žádný přehnaný cíl, nikdo nás nikam netlačí. Záměr je skončit do pátého místa, což se myslím docela daří. Uvidíme, co bude v příští sezoně. Zda se ještě někdo přivede, protože závěr podzimu ukázal, že je kádr úzký a řada hráčů musela nastupovat i se zraněním," hovořil o ambicích Marek.

Zlatá Koruna má ještě jednu další devizu, což jsou výborní fanoušci. Co na ně říká Marek? "Samozřejmě jsem rád, že jsou zde fanoušci, jací jsou, ale já na ně měl štěstí prakticky všude. V Třeboni byla za trenéra Dejmala velká euforie. V Rakousku to bylo podobné jako tady. Fanouškovský kotel, bubny, chorály. Přišel jsem do Jankova a tam to bylo také a ve Zlatce to pokračuje. Pro mě žádná změna, ale samozřejmě je to super. Musím fanouškům poděkovat, že chodí v hojném počtu a chodili i na I.B třídu. Obrovský dík," složil poklonu fanouškům Marek Kroneisl.

Nyní začíná fotbalový klid, který doplní ne příliš oblíbená zimní příprava. Co si tedy popřát do jara? "Jak říká trenér, je to jenom fotbal, pojďte si to užít. A samozřejmě, aby nám drželo zdraví. Pokud vydrží, věřím, že výkony půjdou ještě nahoru. Ale nemůžeme se vymlouvat na absence, stejně jsou na tom i ostatní týmy," doplnil směrem k jarní části soutěže zkušený fotbalový harcovník.