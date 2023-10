Končí první třetina okresního přeboru. Již před soutěží byli zdíkovští fotbalisté pasováni do role favoritů. Přestože jsou nováčkem soutěže, jejich hra je opravňuje pomýšlet co nejvýše. „Že nás někdo pasuje do role favoritů, to mě těší. Sice jsme teď o skóre první, ale sezona je hodně dlouhá a zápasy nevyzpytatelné,“ uvedl zdíkovský kapitán.

Čtyři jasné výhry, mezi nimi i na hřišti Vitějovic, které mají stejný počet bodů, ale na druhé straně domácí zbytečná porážka s celkem Nebahov. je vidět, že to nemusí být tak jednoduché. „Nechci dávat soupeřům návod, jak na nás, ale raději hrajeme proti týmům, které chtějí hrát fotbal. Nebahovy to u nás zavřely a hrály na brejky na Šandyho (kanonýr Nebahov Josef Šandera) a vyplatilo se jim to. Zkrátka nám dělá problém hrát do plných. Měli jsme sice nějaké šance, ale jejich gólman to vychytal,“ popsal jediný neúspěch v sezoně Jiří Pešek.

Chtěl bych hrát co nejvýše, ale přednost má již pískání, říká Roman Žurek

Před rokem se Jiří Pešek objevil i mezi Kanonýry Deníku a tehdy tvrdil, že nikde jinde než ve Zdíkově již hrát nechce, i když si vyzkoušel i vyšší soutěži. Co takhle si se Zdíkovem zahrát I.B třídu? „Pořád platí, že pokud bude ve Zdíkově takové vedení, jaké je, i hráčský kolektiv, tak nemám důvod někam utíkat. Jsem Zdíkovák a nikam jinam nechci. Občas z hecu padne nějaké slovo o I.B třídě, ale jdeme zápas od zápasu a každý si chceme užít. Jestli budeme na konci první, což samozřejmě chceme vždycky, tak se teprve uvidí. Ale když první nebudeme, tak se svět nezboří. Dlouho jsme se trápili s postupem ze soutěže, takže již i ten přebor je pro nás tak trochu za odměnu,“ hovořil o možných ambicích kapitán týmu a pokračoval: „S hrou jsem zatím spokojen. Jen se nám nesmí stávat to, že nám během rozcvičky někdo vypadne ze základu. Do toho dlouhodobá zranění a sem tam to musíme lepit.“

Na druhé straně mají Zdíkovští vždy ve hře kromě zkušených harcovníků i několik mladíků. Začínají zkrátka sklízet ovoce z dlouhodobé koncepční práce s mládeží. „Je fakt, že pár mladých tam je, jsou šikovní a dají se zapracovat hned do týmu. Důležité je, že máme spojený dorost s oddílem Stach a do dospělých týmů obou klubů vždy někdo z mladých přijde,“ pochválil práci s mládeží v klubu Jiří Pešek a dodal: „Máme týmy od těch nejmenších A skvělí jsou trenéři, kteří se snaží vzdělávat a zdokonalovat sami sebe, aby mohli svým svěřencům předávat fotbalové zkušenosti.“