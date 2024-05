Neřekl bych, že přišel nějaký zlom. Je to všechno především o nás, jak se nastavíme do zápasu. Nic zásadního se neudálo. Snažili jsme se vždy hrát stejně, jen v tom Dražejově (porážka 0:5 – pozn. autora) jsme hráli špatně, laxně a jim tam padlo všechno, co měli. Navíc se nám hraje nejhůře proti týmům, které se o fotbal moc nesnaží. Nám to vůbec nevoní. Náš trenér si zakládá na kombinačním fotbale po zemi, snažíme se o to, a pak když přijde soupeř, který hraje tvrdě a nakopává balony, tak nám to nevoní. To se podepsalo i na výsledku v Dražejově. Jinak, když vstoupíme do utkání dobře, hrajeme naší hru, tak vyhráváme a dáváme dost branek. To bylo i na béčku Junioru, kde jsme vyhráli 3:0 a od té doby se nám daří. Soupeř nastoupil v silné sestavě i s áčkaři, ale my byli jednoznačně lepší. Pro nás, čím kvalitnější soupeř, samozřejmě pokud na něj máme výkonnostně, tak se nám hraje lépe.

Vacovu se v posledních zápasech daří i střelecky, dáváte hodně branek.

To je pravda. Dařilo se i mně, nedával jsem gól jen v jednom utkání. Ale jako tým hodně branek dáváme, na druhou stranu také hodně dostáváme.

Takže je na vás radost se chodit dívat.

Pro nezaujatého diváka jsou to asi super zápasy.

Nyní jste hráli v Bělčicích, které bojují o záchranu. Evidentně to byl zápas, který vám moc nevoněl, i když jste nakonec vyhráli.

V poslední době, a za Vacov již hraji hodně dlouho, máme určitě nejkvalitnější obranu, ale nikdy jsme nedostávali tolik branek, co nyní. Z nějakého důvodu to tam padá, ale když to řeknu v nadsázce, polovinu branek jsme si dali sami nesmyslnými chybami a některé jsme si dali úplně sami. V Bělčicích to bylo podobné. První minuta, soupeř to nakopl, stoper si zařval, že míč má, podskočil ho a oni šli na bránu. To jsou laciné góly a my se pak musíme nadřít, abychom to otočil. Přitom my jsme měli míč v držení tak 80:20, diktovali hru, ale když soupeř vede o dva góly, tak to zavře a hraje se do toho těžko. Ale s týmy, které s námi nechtějí běhat, je to vždy podobné. Zápasy si komplikujeme zkrátka sami.

Co jste si za stavu 3:1 pro domácí řekli v kabině?

Byl trochu vyšší hlas, řekli jsme si, že to musíme změnit, když dali oni tři góly, tak my je dáme také a podobně. Zkrátka jsme se nahecovali a povzbudili. Možná padlo i ostřejší slovo, ale to právem. Věděli jsme, že na otočku máme a druhý poločas byla jednostranná záležitost. V prvním jsme měli pět gólovek, dali jeden gól. Oni ze tří šancí, které jsme jim připravili, dali všechno. Ve druhém poločase jsme to již protrhli a výsledek otočili.

V závěrečných čtyřech kolech máte znovu tři soupeře, kteří bojují o záchranu. Je to tedy opět o nastavení hlavy na to, že to budou tvrdé boje.

To ano, ale očekávám dvanáct bodů. Když budu soudný, tak deset, ale samozřejmě chceme pokaždé vyhrát. V uvozovkách jsme zachráněni, i když tento termín nemám rád, když nějakých pět sezon se snažíme o postup, i když tato sezona nevyšla. Chceme zkrátka vše vyhrát a zbytek sezony si užít. Ale víme, že to bude náročné, soupeři hrají o záchranu. Navíc hrajeme i na béčku Prachatic, které asi posílí tým hráči z kádru áčka. V posledním kole hrajeme ve Štěkni, která se zachraňuje. Minimálně domácí zápasy bychom měli s Netolicemi a Stachama zvládnout.

Padlo sympatické slovo, že roky bojujete o postup. Znamená to, že se pokusíte do toho šlápnut v další sezoně?

Snažíme se o to čtyři roky. Jednou jsme byi druzí, jednou třetí, dvakrát do toho hodil vidle covid, když jsme byli na postup. Současná sezona nevyšla. Potenciál hráčů i chuť na boj o postup je. Tak by to mělo platit i pro další sezonu.