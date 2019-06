Lažiště – Loko ČB 4:4 (2:2). 20. a 43. J. Linhart, 65. M. Stupár, 81. J. Volmut – 24. J. Květoun, 30. M.K. Ayeb, 56. R. Čapek, 72. Z. Gregor.

„Divákům se to asi muselo líbit, tolik branek jen tak nevidí. Mě osobně se to tedy nelíbilo vůbec. Pokračovali jsme v trendu, kdy to kluci pojali jako pouťák. Křičet na ně nebudu, celou sezonu odpracovali, jak měli. Hráli jsme hrozně špatně dozadu a dostali zbytečné góly. Paradoxně jsme na druhé straně plno šancí nedali. Zakončili jsme to neproměněnou penaltou. Každopádně k výkonu rozhodčích se snad ani vyjadřovat nechci. Takhle mě to nebaví a asi nikoho, ani kluky na hřišti. Přináší to pak zbytečné emoce,“ shrnul utkání lažišťský trenér Josef Raušer.