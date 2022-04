Čkyňským se na jaře zatím daří na sto procent, béčku Prachatic až na výhru nad Vodňany moc ne. Mírným favoritem utkání tak byli domácí. Ti také nakonec slavili všechny tři body.

Výhra Čkyně se však nerodila vůbec snadno. Do vedení šli po hodině hry hosté, domácí ale utkání otočili. "Derby má pro nás nakonec sladkou tečku v podobě vítězství. Ale aby toho nebylo malo, přibyla další dvě zranění. Nevím, s kým budem hrát příště. Vypadá to na starou gardu nebo kluky z dorostu. Utkání asi probíhalo jako klasické derby. Soubojové, žádný velký fotbal to nebyl. Ale poměrně slušné, bez záludností. Hosté šli do vedení po špatně odvráceném rohu a neobsazeném hráči. My jsme srovnali z penalty po ruce a v samém závěru vybojoval jako správný kapitán Vašek Turek míč a prostřelil gólmana. Takže jsme tentokrát soupeři oplatili porážku z Laziště," shrnul utkání čkyňský trenér Jan Děd.