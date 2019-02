Prachaticko – Předehrávané první jarní kolo fotbalové I.B třídy potvrdilo vývoj celého podzimu. Bez problémů zůstává jen pár týmů, většina je v ohrožení sestupu.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Aleš Krecl

Ve skupině A kráčí výborně sezonou celek Lhenic a připsal si na konto další výhru. Netoličtí získali v derby se Sedlcem bod, sice jsou mimo pásma sestupu, ale situace není jednoduchá.



Lhenice – Český Krumlov B 3:1 (1:1). Lepší vstup do utkání si domácí nemohli přát. Hned v 1. min. gólmana Kejšara atakoval při výkopu Mahák, od kterého se míč odrazil do sítě, a Lheničtí šli do vedení (1:0). Snad ukolébáni snadným vedením, následně hráli bez patřičného nasazení s mladým, velice pohyblivým a individuálně technicky zdatným týmem krumlovských rezervistů, vyrovnanou partii, a to jen od šestnáctky k šestnáctce, bez oboustranného střeleckého zakončování. Ve 27. min. již domácí přeci jen získávali herně navrch, při obléhání krumlovské svatyně však přišli o míč, hosté šli zprava Rytířem do rychlého brejku a jeho přesnou trefou srovnali na 1:1. Ve 30. min. se mohli Lheničtí znovu ujmout vedení po Ilievově vniknutí do velkého vápna a nabití Mahákovi, jeho dělovku stačil Kejšar vyrazit, tu Bednárovu pak zase stačili zblokovat beci. V závěru poločasu vytvořil hostující tým před Dvořákem závar, nic gólového z něho rovněž nevytěžil. Po poločasové otáčce zahrozili gólovou šancí Prokopem hosté, gólman Dvořák ji ovšem skvěle zlikvidoval. Poté se již prosazovali Lheničtí, když po Pořádkově přihrávce nebezpečně zakončoval střídající Růžička, který příchodem na hřiště byl pro tým především v rozehrávce přínosem. Důležitý moment pro další vývoj zápasu přinesla 56. minuta. Za faul na pronikajícího Schöna spatřil po druhé žluté kartu červenou Čabaj a hosté šli do deseti. Domácí tím získali na větší herní převaze, vytvořené brankové příležitosti přesto i nadále neproměňovali. Až v 84. min. se konečně ze skrumáže ujalo Prennerovo propasírování míče mezi tyče a domácí soupeři zase utekli o gól (2:1). Za pokračujícího tlaku definitivně lhenické vítězství potvrdil v 90. min. svou druhou gólovou trefou P. Prenner, a to vydařenou střelou zpoza šestnáctky (3:1), aby tato výhra v podzimní derniéře lhenickému SK potvrdila v tabulce třetí příčku, na které přezimuje.



„Dali jsme rychlý náhodný gól, další šance neproměnili. Pak ale soupeř převzal iniciativu a poločas jsme dohráli v útlumu. Ani druhou půli jsme nezačali nic moc, soupeř byl lepší prvních deset minut. Ale od vyloučení jsme byli jasně lepší, soupeře do ničeho nepustili a nakonec jsme tam dotlačili i branky. Nebyla to žádná sláva. Vzadu se dařilo Muškovi, po osmi zápasech pak nastoupil po zranění Pavel Prenner a dal dva góly,“ hodnotil duel domácí trenér Pavel Hodina.



Netolice – Sedlec 1:1 (0:1). Utkání mělo více zajímavých nábojů. Jednak jsou soupeři geograficky blízko sebe, jednak první vzájemný duel vyhráli Netoličtí a jednak šlo domácím o hodně, pokud nechtěli přezimovat s obavami před jarní částí. Domácí byli od začátku o něco aktivnější, ale po čtvrt hodině šli do vedení hosté. Domácí přitlačili, ale Vlášek nedal dvě tutovky. V závěru poločasu měli Netoličtí štěstí, když soupeř trefil břevno. Ve druhém poločase pokračovali domácí v náporu a dočkali se i vyrovnání, když se po skrumáži trefil Řehoř.



„Zápas pro nás nezačal dobře, protože jsme od patnácté minuty prohrávali smolným gólem po tečované střele. To nás ale nepoložilo, naopak, od této chvíle jsme byli lepším mužstvem. V průběhu zápasu jsme si vypracovali několik vyložených šancí, ale především díky dobrým zákrokům hostujícího brankáře jsme naši podzimní střeleckou smůlu neprolomili. Vyrovnali jsme až v sedmdesáté minutě díky našemu důrazu před brankou soupeře. Škoda, že jsme nedokázali proměnit dvě šance v závěru zápasu, mohli jsme mít o dva body více. Kluci by si tentokrát vítězství za předvedený výkon určitě zasloužili. Nejlepší hráči, tentokrát to byl celý tým,“ komentoval utkání domácí trenér Jiří Nárovec.

1. Nemanice⋌ 14 13 1 0 61:17 40

2. Planá⋌ 14 11 1 2 51:13 34

3. Lhenice⋌ 14 10 1 3 33:18 31

4. Dříteň⋌ 14 9 1 4 29:24 28

5. Frymburk⋌ 14 7 2 5 27:27 23

6. Sedlec⋌ 14 6 4 4 36:27 22

7. Vyšší Brod⋌ 14 6 1 7 29:32 19

8. T. Sviny⋌ 14 5 2 7 27:31 17

9. Krumlov B⋌ 14 4 1 9 30:36 13

10. Netolice⋌ 14 3 4 7 18:32 13

11. K. Újezd⋌ 14 3 3 8 25:25 12

12. Černá⋌ 14 3 3 8 22:34 12

13. Zliv⋌ 14 2 3 9 18:48 9

14. H. Planá⋌ 14 2 1 11 18:60 7



Ve skupině B přezimují z našich okresních zástupců nejvýše hráči Vlachova Březí, kteří tentokrát urvali bod na favorizovaném Hradišti. V okresním souboji Čkyně – Strunkovice se radovali domácí. Důležitou výhru si připsalo lažišťské béčko. Kromě poslední Štěkně však patří chvost tabulky pouze týmům z našeho okresu.



Čkyně – Strunkovice 5:2 (1:0). Domácí konečně zabrali a odnesl to soupeř z okresu. Diváci čekali na první branku hodně dlouho a dočkali se jí těsně před odchodem na přestávku, kdy poslal domácí do vedení Gerold. Pytel s góly se roztrhl až v poslední půlhodince. Nejprve dal Kuneš na 2:0, ale hned nato Klein snížil na rozdíl jedné branky. V 67. minutě dal na 3:1 Toman, o minutu později to bylo 3:2 (Kureš). Na branku domácího Pinkeho z penalty na 4:2 však již hosté neodpověděli a naopak domácí přidali pátý gól (Kuneš).



„V posledním zápase jsme si trošku spravili náladu. V dnešním duelu, který měl bláznivou desetiminutovku, kde padlo pět branek, musím pochválit Kuneše, Tomana a Pinkeho. Teď všechno probereme v klidu na dokopné, v zimě nás čeká týdenní soustředění na horách a tvrdá zimní příprava, abychom na jaře mohli odčinit ne zrovna úspěšný podzim,“ uvedl k duelu čkyňský P. Krull.



Chelčice – Stachy 4:0 (2:0). V předehrávce jarního kola se utkaly týmy z opačných pólů tabulky. Domácím se letos nadmíru daří, kdežto hosté se potácí na chvostu. Od začátku ale byla hra vyrovnaná a šance se rodily jen ztěžka. Obrany dominovaly a co prošlo, tak s jistotou pochytali oba brankáři. Až ve 25. min. přišel volný přímý kop a Křenek nechytatelně poslal domácí tým do vedení – 1:0. Hra se převážně přelévala od vápna k vápnu a vypadalo to, že do přestávky se již nic nezmění. Těsně před poločasem přišla tradiční neomluvitelná hrubka stoperů hostí. Při odkopu lehkého míče se srazili Eigner s Foltýnem, ale kulatý nesmysl netrefil nikdo z nich a zcela volný Šácha toho s radostí využil. Šel sám na branku a zvýšil na 2:0. Po přestávce se pokračovalo ve vyrovnaném průběhu, ale začala se projevovat mnohem lepší fyzická připravenost chelčických hráčů, kteří na rozdíl od hostů absolvovali tréninkové dávky po celý podzim. V 70. min. po zbytečném faulu zahrávali domácí přímý kop, na který si naskočil Kouba a zvýšil na 3:0. Těsně před koncem ještě zakončil rychlou akci Tesař a stanovil skóre na 4:0. Hosté měli také pár šancí, ale již tradičně se gólově neprosadili. Nutno podotknout, že k tomuto utkání se z různých důvodů nedostavilo hned osm hráčů patřících do kádru hostujícího mužstva.



Lažiště B – Kestřany 5:3 (5:2). Do domácí sestavy zasáhli i někteří hráči áčka, kteří přivezli dopolední výhru z Oseka, a bylo to znát. V první desetiminutovce dali Hrbek a Chalupa na 2:0. Soupeř snížil, ale Chalupa dvěma a Hrbek jedním gólem vytáhli stav po 40 minutách na 5:1. Hosté sice ještě dvakrát snížili, ale domácí si již výhru pohlídali.



Vacov B – Sousedovice 1:1 (1:1). Na tři body to domácím tentokrát nevyšlo, ale poskočili alespoň ze sestupových příček. Vše důležité se odehrálo hned v úvodu utkání. Vacovské dostal do vedení hned v 1. minutě A. Bujok, v 8. minutě hosté vyrovnali. Ve zbytku zápasu již ani jeden z týmů nezamířil do černého, a tak z toho byla dělba bodů.



Hradiště – Vlachovo Březí 1:1 (1:1). Hosté prokázali na hřišti favorita, že šel jejich výkon na podzim hodně nahoru. Škoda možná, že podzimní část končí. Vše důležité se odehrálo na konci první čtvrthodiny utkání. Hosty dostal do vedení Kužvart, na straně domácích brzy nato vyrovnal Pichlík. Ač si oba týmy ještě vytvořily další šance, skóre se již neměnilo. Hosté nakonec dohrávali o deseti, když byl v závěru vyloučen střelec jejich branky Kužvart.

1. Volyně⋌ 14 11 1 2 51:7 34

2. Chelčice⋌ 14 10 3 1 29:11 33

3. Hradiště⋌ 14 10 1 3 43:21 31

4. Vl. Březí⋌ 14 7 2 5 23:15 23

5. Bělčice⋌ 14 7 1 6 27:29 22

6. Sousedovice⋌ 14 5 4 5 19:17 19

7. Strunkovice⋌ 14 6 1 7 31:35 19

8. Vodňany B⋌ 14 5 3 6 27:30 18

9. Čkyně⋌ 14 5 2 7 26:26 17

10. Kestřany⋌ 14 5 1 8 26:34 16

11. Vacov B⋌ 14 4 2 8 17:40 14

12. Stachy⋌ 14 3 4 7 21:30 13

13. Lažiště B⋌ 14 4 1 9 19:39 13

14. Štěkeň⋌ 14 2 2 10 18:43 8