Odpovědi jihočeských klubů na dva anketní dotazy Deníku: SK Jankov.

České Budějovice - Deník doručil dvě anketní otázky do jihočeských klubů (od KP). Co říkáte výkonům rozhodčích, jste s nimi spokojení? Kdyby aktuálně byly volby, byl by váš klub pro změnu?

Co říkáte rozhodčím? Ilustrační foto | Foto: Deník / Kamil Jáša

Neodpověděly jen dva. Dynamo České Budějovice a FC MAS Táborsko. Přinášíme vám názor těch, kteří fotbal dělají na jihu Čech přímo v praxi. Dnes odpovídá: SK Jankov (KP) Petr Maxa – (funkcionář) 1. Za sezonu 2018/2019 v jihočeském KP v rozhodčí důvěru mám. 2. Ano.

Autor: Kamil Jáša