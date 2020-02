Vyřazovacími zápasy vyvrcholila v místní sportovní hale Prachatická liga sálového fotbalu. V play off si to rozdala nejlepší osmička dvanáctičlenné soutěže.

Vyřazovacími boji skončila Prachatická liga sálového fotbalu. | Foto: Deník/ Vladimír Klíma

Mezi hlavní favority patřily oba celky Rumpálu, ale na své cestě do vzájemného finálového souboje to neměly ani trochu jednoduché. Opět se potvrdilo, že play off je úplně jiná soutěž než dlouhodobá základní část. Nakonec na finále Rumpál A – Rumpál B došlo a vítězství v soutěži si připsalo áčko.