V dalším kole fotbalového krajského přeboru starších žáků přivítal strakonický Junior lídra tabulky z Vimperka. Utkala se dvě družstva z nejvyšších pater soutěže.

KP starších žáků: Junior Strakonice - Šumavan Vimperk 3:4. | Foto: Jan Škrle

Ve vyrovnaném prvním poločase šli do vedení hosté zásluhou Sedláčka. Za domácí stačil do přestávky vyrovnat Babinski. Po přestávce utekli hosté o dvě branky po trefách Matheisla z penalty a Tomana. Domácí však dokázali znovu srovnat, když se do černého trefili Tomšovic a Kubát. Vzápětí si však vzali Vimperští vedení zpět brankou Sedláčka a utkání již dovedli do vítězství 4:3.