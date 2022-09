Branky: 34. Koubek Jan (pen.), 39. Sládek Daniel - 10. Cieslar Matyáš, 60. Hončík Karel, 84. Fousek Zbyněk, 89. Matějček Matěj.

Prachatičtí fotbalisté vstupovali do utkání v roli favorita, v předešlých třech kolech soutěže ani jednou neprohráli. Do vedení šel sice soupeř, ale prachatičtí dokázali do půle stav otočit. Zdálo se, že je vše na nejlepší cestě za další výhrou. Po hodině hry však soupeř vyrovnal a domácí přišli nakonec i o ten jeden bod v posledních pěti minutách.

Prachatičtí tak v aktuálí tabulce klesli na třetí místo.