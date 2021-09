Za slušné návštěvy se na záblatském stadionu Jirky Pavlíka odehrával bojovný zápas. Hosté začali sezonu výsledkově lépe než domácí a byli možná mírným favoritem. Céčko Tatranu dvakrát doma dojelo na to, že mu došly ve druhém poločase síly. Tentokrát již však ztrátu nedopustilo a nakonec bere tři body. O těch rozhodla přesná trefa Davida Lachkoviče.

Fotbalová I.B třída: Prachatice C - Lhenice 1:0. | Foto: Jan Klein

