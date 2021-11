Čkyně – Strunkovice 0:0. ČK: 0:1 (61. Vojtíšek).

„Do utkání jsme vstoupili aktivně, ale bez nějakého výrazného efektu. Vybojovali jsme spoustu rohů, ale do šancí nás z nich domácí nepouštěli. Postupně se více do hry dostali také domácí a vytvořili si nějaké menší šance. Celkově to byl poločas bez šancí, ale domácí nás přehrávali v bojovnosti a nasazení. Druhý poločas už jsme začali s větším nasazením, ale do šancí jsme se pořád moc nedostávali. Vše většinou končilo před velkým vápnem. V 61. minutě se domácí dostali k situaci, kterou musel zachraňovat na poslední chvíli Vojtíšek jen za cenu červené karty. To domácí nakoplo a v této fázi hry měli celkem navrch. Ale asi největší jejich šance byla hlavička po centru, který však Kašpar chytil. Poté začala poslední čtvrthodinka a ta asi byla z celého pohledu zápasu nejvíc koukatelná. Hosté se najednou i v deseti začali dostávat více do šancí a jen nepřesnou koncovkou jsme ten gól nedali. Nutno podotknout že i domácí si jednu velkou šanci vytvořili, ale Kašpar ji bravurně vychytal. Dá se říci, že fotbal se hraje devadesát minut a ne jen čtvrt hodiny a my jsme ho hráli bohužel pro nás jen těch patnáct minut. Celý zápas odřídil s přehledem pan Kaštánek,“ hodnotil utkání pro fotbalunas.cz vedoucí strunkovického týmu Roman Žurek.

„Víceméně s hodnocením Romana souhlasím. Jen doplním, že nám nechyběli jen dva hráči… Chalupa, Kuta atd. a v neposlední řadě Rataj. A tady bych si dovolil poznámku, neboť byl v trestu již pátý zápas, což je podle mého soudu trošku exemplární trest – nejsme Glasgow Rangers a Ondřej Kúdela. Ano, udělal hloupost a za tu se také omluvil a to hned dvakrát a tak jsem čekal alespoň shovívavější rozhodnutí komise vzhledem k naší personální situaci a to bohužel nepřišlo. Jsem zvědav, jaký trest dostane Zdeněk Vojtíšek a to nic proti němu, ale takový likvidační zákrok na hlavu. Nechybělo moc a mohlo to být mnohem horší. Vyhodnotil to tak, že musel faulovat, jinak by dával Novotný do prázdné branky, ale takhle snad nemusel. Budu moc zvědavý na výrok komise. Jinak, jelikož chybí střelec v týmu, tak se trápíme s koncovkou. Utkání výborně a zkušeně řídil rozhodčí Kaštánek. Musím dnes klukům poděkovat za zodpovědný výkon. Někteří hráli i s polozraněním. Bohužel nám teď chybí zkušenější kluci a ti, kteří dnes nastoupili to odmakali poctivě. Ještě, že to byl poslední zápas, protože další už by musel nastoupit Patrik Krull s Láďou Zemanů,“ doplnil domácí trenér Jan Děd.