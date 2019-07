Lažiště - Čtrnáct dní před starte krajského přeboru si lažišťští fotbalisté pozvali k přípravnému utkání hráče prachatického Tatranu.

FK Lažiště - Tatran Prachatice 5:1 (1:1). V prvním poločase se favorit do vyložených šancí nedostával, naopak Prachatičtí měli tři. Šli také do vedení pěknou technickou střelou Šandery. Na domácí straně pak do poločasu vyrovnal Sedláček.