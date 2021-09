Vacov - Husinec 3:2 (0:1). Branky: 63. Ketzer Jaroslav, 72. Zitta Filip, 76. Zitta Filip - 31. Cais Václav, 79. Wágner Miroslav.

Husinec měl našlánuto k dalším třem bodům, když ve Vacově vedl. Pak však přišlo třináct minut, ve kterých domácí nastříleli tři branky a vše bylo jinak. Lídr tabulky stačil již jen snížit na rozdíl jediné branky a z Vacova si odvezl první porážku sezony.

"Naši hráči tentokrát myslím neměli zrovna svůj den a nepředváděli takovou hru, která je dosud zdobila. Je nutno podotknout, že proti nim stál velmi dobrý tým Vacova, ve kterém má plno hráčů zkušenosti z 1.A třídy. V první půli jsme přečkali několik šancí domácích včetně neproměněné penalty a překvapivě jsme se před poločasem dostali do vedení my pěknou střelou Vaška Caise. Bohužel po změně stran domácí využili nedůslednosti naší obrany a třemi brankami skóre otočili. Závěr jsme ještě zdramatizovali perfektně kopnutým přímým kopem Míry Wágnera. Nakonec mohlo být ještě veseleji, ale v nastaveném čase, při našem rohovém kopu, ještě domácí hráči nohama i rukama bránili třem dorážkám do odkryté brány. Nevadí, odjíždíme z Vacova s prázdnou, ale doufám, že se z chyb poučíme a v dalším duelu doma proti Volyni zvítězíme," komentoval utkání ve Vacově předseda husineckého fotbalu Václav Heinzl.