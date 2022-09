Branky: 22. Němečková Barbora, 33. Sitterová Michaela, 66. Mužíková Lucie, 73. Mužíková Lucie - 14. Kovaříková Markéta (pen.).

Po výhře 2:1 v jihočeském souboji nad Blatnou hostily hráčky Hradiště soupeřky z Domažlic, pro které to byl úvodní zápas sezony. Do vedení se sice dostaly fotbalistky z Domažlic, ale již do poločasu se vedení překlopilo na domácí stranu. To pak ve druhém poločase dvěma góly pojistila Mužíková a hráčky z Hradiště tak vedly po páteční předehrávce tabulku bez zráty bodu.