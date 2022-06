Karty byly před utkáním rozdány jasně. Pokud Lheničtí v Cehnicích ztratí body, do hry o postup do I.A třídy ze znovu hasitě zapojí béčko strakonického Junioru. To také na dálku svým okresním kolegům ze Strakonicka fandilo.

V utkání měli lehce více ze hry lheničtí fotbalisté, nicméně do vedení šli domácí. Po hodině hry dostali hosté výhodu pokutového kopu, kterou proměnili. Aktivní hrou se pak dostali čtvrt hodiny před koncem Lheničtí do vedení, které si již pohlídali. Mají tři body a všechny trumfy drží ve svých rukách. V posledním kole doma hostí Husinec, který jde na jaře od porážky k porážce.