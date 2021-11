Netolice – Vodňany 3:2 (1:0). 21. a 79. S. Šulc, 89. J. Skála – 61. T. Lorenc, 64. J. Píša.

"V posledním zápase podzimu jsme chtěli navázat na naše dobré výkony z předchozích utkání a přetavit je konečně i v body. První poločas jsme celkem zvládli, nepouštěli jsme soupeře do vyložených šancí a sami jsme dokázali jednu využít a vedli 1:0. Druhý poločas byl z naší strany herně horší, hlavně z důvodu vynucených střídání kvůli zranění. Soupeř nás potrestal dvěma góly a otočil průběh zápasu. Nakonec jsme se ale radovali my a vybrali si také konečně jednou štěstí, protože to se od nás drželo v posledních zápasech dál. Musím pochválit celé mužstvo za velkou bojovnost, díky které jsme zápas vyhráli. Kluci si to zasloužili, chtěli vítězství víc než soupeř a to se ukázalo jako rozhodující. Snad se nám na jaře začne dařit výsledkově víc a nebudeme muset hrát o poslední místo v tabulce," komentoval utkání netolický trenér Radek Varyš.

"Hosté opět potvrdili, že jim nevoní utkání plné osobních soubojů, skluzů, strkání, držení a podobně. Zejména v prvním poločase. Do druhého poločasu se hra trochu uklidnila a projevilo se to i na plynulosti akcí a bylo vidět více fotbalu. Hosté otočili vývoj utkání na 1:2 a zdálo se, zejména když měli několik dalších příležitostí včetně samostatných nájezdů, že ho dovedou k vítězství. Domácí však bojovali až do konce a po šťastném vyrovnání v úplném závěru rozhodli o šťastném vítězství. Hosté tak poněkolikáté ztratili vedení a utkání v samotném závěru," shrnul duel předseda vodňanského fotbalu Karel Handšuh.