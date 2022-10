Ale za hattrickem v Horní Vltavici může být zajímavá motivace. "Vím, co za tímhle hattrickem mohlo být. V týdnu za mnou přišel Hojdy (Michal Hojdekr), že si všiml, že já mám tři góly a on čtyři. Tak jsme se vsadili, kdo bude mít na konci podzimní části sezony méně branek, tak platí večeři u Pohlreicha pro čtyři lidi a finanční příspěvek dětem do kasy. Plácli jsme si a byl z toho hattrick. Doufám, že to dotáhnu do konce," dodal se smíchem k zajímavé sázce Dušan.

Tři góly a každý trochu jiný. Jak je viděl sám střelec ze hřiště? "První gól padl po dobré individuální akci spoluhráče Beryho (Filip Beránek), když obešel dva protihráče a přenesl míč na druhou stranu, kde jsem čelil poslednímu obránci. Připravil jsem si míč na střelu, balon jsem si následně zasekl na svoji slabší levou nohu a úspěšně zamířil na vzdálenější tyč. Druhému gólu předcházel velmi dobře zahraný rohový kop. Našel jsem si odražený míč a ze střední vzdálenosti jsem se opřel do míče a skóroval. U třetí branky došlo k souboji Bártyho (Romana Bartůňka) s protihráčem na půli hřiště. Bárty v souboji dokázal posunout míč a já byl sám mezi dvěma bránícími hráči soupeře. Jedním dotekem jsem se uvolnil a druhým dotekem jsem zakroutil míč opět na vzdálenější tyč soupeřovy branky," popsal vlachovobřezský střelec víkendové tři branky.

Každému fotbalistovi zůstane v paměti nějaký speciální gól. Dušan Kapuscinský nastupoval v mládežnických týmech Viktorie Plzeň a odtud má zajímavé zážitky. "Gól, na který nikdy nezapomenu, byl určitě vyrovnávací gól proti AC Milan. Byl to nepopsatelný zážitek. Těch momentů bylo více, ale tohle byl zápas, na který velice rád vzpomínám," dodal střelec.

Při hattricku vždy zpozorní klubový pokladník. Tak co to bude stát Dušana? "My nemáme přímo určeného pokladníka, ale už se na skupině objevovala basa piv. Horší to budu mít u dětí, co trénuji. Tam jsem pokladníkem já a dost přísným, takže tam to bude podstatně dražší záležitost," dodal s úsměvem střelec.

Dušan Kapuscinský ještě v dresu Plzně.Zdroj: Poskytl Dušan KapuscinskýDušan Kapuscinský prošel mládežnickými kategoriemi Viktorie Plzeň a měl našlápnuto vysoko. Chvíli se mihnul v Dynamu, pak se vrátil do Prachatic, ale nyní hraje nejnižší soutěž za béčko Vlachova Březí. Někdy dokáže být fotbal krutý. "Je to pravda, měl jsem tu možnost ochutnat fotbal na vysoké úrovni a v kvalitních klubech. Moc si toho vážím a jsem velice rád za tuto zkušenost. Největší zásluhu na tom má především rodina a nejvíce vděčím právě jim, že mi to umožnili, i když to bylo někdy opravdu náročné. Nedílnou součástí byl trenér Frnoch, který mě trénoval od malička. To byly časy, na které vzpomínám velice rád a na celé Prachatice. To bude vždy moje srdeční záležitost! Z Prachatic si mě vyhlédli do Viktorie Plzeň, šel jsem tam i na střední školu. Byly to nádherné časy. První vážné zranění přišlo už v Plzni, kdy mě nešťastně fauloval brankář a přetrhl jsem si přední zkřížený vaz a musel na plastiku vazu. V tu chvíli jsem nevěděl, co bude dál, hlavou se mi honily různé myšlenky. Bylo to o to smutnější, když jsem měl zanedlouho odlétat do Irska s reprezentací. To byl můj největší sen, ale bohužel to nikdy nevyšlo. Po operaci jsem přemýšlel znovu, co bude, až se vrátím, jestli budu dále pokračovat, nebo jestli se vrátím zpátky do Tatranu Prachatice. Začal jsem tedy letní přípravu s Plzní, poté jsem šel do Dynama, vše vypadalo dobře. Cítil jsem se dobře, ale za necelý půl rok jsem si znova přetrhl přední zkřížený vaz a to už jsem věděl, že je konec. Znova operace, rehabilitace. Věděl jsem, že tentokrát už to dál nepůjde a musel jsem se bohužel přesunout do nižších soutěží, protože koleno už mi nedovolilo pokračovat dál v každodenním trénovaní na vysoké úrovni. Šel jsem tedy zpět do Prachatic, vše bylo v pohodě, ale postupem času jsem to nezvládal časově se školou a přesunul jsem se do Březí," popsal svou fotbalovou anabázi Dušan a doplnil: "V kariéře jsem se setkal s řadou kluků, kteří nyní hrají ligu. Třeba Filip Čihák, Václav Svoboda, Pavel Šulc, Martin Janáček a další."

Dušan Kapuscinský jako tenér žáků Vl. Březí.Zdroj: Poskytl Dušan KapuscinskýDušan je z fotbalové rodiny, a tak je jasné, že když to nepůjde na sto procent na hřišti, tak ze střídačky určitě ano. "Momentálně se cítím dobře, musím to zaklepat. Fotbal miluju, ale vím, že jsou důležitější věci. Hodně jsem se našel v trénovaní. Nikdy jsem nečekal, že by mě to mohlo takhle naplňovat. Mám pod sebou hodně skvělých dětí, se kterými se nám podařilo i minulý rok postoupit do 1.A třídy, kde si myslím, že neděláme ostudu. Snažím se jim předávat svoje zkušenosti a uvidíme, co přinese čas,“ dodal k další stránce své fotbalové kariéry Dušan Kapuscinský.

Zdroj: Deník