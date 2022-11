Antonín Dubský se stal Kanonýrem Deníku již na konci srpna. V dresu Čimelic tehdy nastřílel tři branky do sítě béčka Soběslavi. „Ale tento hattrick jakoby nebyl, protože se béčko Soběslavi odhlásilo ze soutěže a jeho zápasy byly anulovány,“ vrátil se dva měsíce zpět mladý kanonýr.

Tentokrát již vše vyjde, tři branky dal v okresním derby I.B třídy do sítě Podolí. Čimelice vyhrály 6:2. „Je to od toho béčka Soběslavi první hattrick,“ doplnil Antonín.

Zápas s Podolím byl pro Čimelice hodně důležitý. Oba celky jsou ve spodní polovině tabulky a každý bod je pro ně důležitý. „Věděli jsme, že to nebude lehké, body jsme zkrátka potřebovali. Podolí mělo stejně jako my v kádru hodně mladých kluků a bylo jasné, že to bude hodně běhavé. Navíc jsme z jejich první akce dostali po pěti minutách branku. Naštěstí jsme za dalších pět minut vyrovnali, byli pak ve všem lepší, do poločasu přidali další dva góly a vyhráli,“ vrátil se k utkání s Podolím čimelický střelec.

Antonín dal tři branky a každou jinou. Jak je viděl sám ze hřiště? „Samozřejmě to nebyla jen má zásluha, na všechny mi přihrávali spoluhráči. Před prvním jsem dostal balon na velké vápno, otočil se kolem stopera a dal to po zemi k tyčce. Terén byl k tomu, střílet po zemi. Druhý gól byl ve druhém poločase. Dostal jsem míč za obranu, prvním dotekem jsem si to zpracoval a druhým střílel. Při třetím gólu jejich stoper trochu nestíhal a dal jsem gólmanovi jesličky,“ přiblížil čimelický sniper své trefy.

Ve stejném kole dal tři branky na Písecku i historicky nejlepší střelec české i československé fotbalové reprezentace Jan Koller. Co na to Antonín Dubský, že se mu vyrovnal alespoň o tomto víkendu? „To je pro mě velká pocta, že srovnáváte moje góly s těmi takového fotbalisty. Ale samozřejmě k němu mám strašně daleko. Pro kluky z Písecka je Jan Koller obrovským vzorem,“ dodal Antonín.

Čimelický kanonýr se osamostatnil na čele střelecké tabulky C skupiny I.B třídy. A vede ji o tři góly. Pro hráče dorosteneckého věku je to dobrá motivace vyhrát střeleckou soutěž mezi chlapy. „Nejde vůbec o moje góly, důležité je, aby vyhrával tým. Člověk je rád, že dává góly, ale důležité je, aby se nám dařilo celkově. Zvláště v naší skupině B třídy, kde je to hodně vyrovnané, je důležitý každý gól,“ dodává Antonín Dubský.

Když dal na konci srpna první hattrick, tak ještě nebylo jasné, kolik jej bude stát do klubové kasy. Tak jak to dopadlo? „Kluci to trochu snížili, takže i tento hattrick mě bude stát stovku,“ doplnil s úsměvem mladý střelec.

