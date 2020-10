„Pro kluky byla po této zkušenosti velkou motivací znovu se probojovat na hlavní turnaj,“ říká trenér výběru Táborska U9 Petr Šuléř. „ O tom, že postoupit nebude jednoduché, jsme věděli již po losu kvalifikace, ale kluci se soupeřů nezalekli a věřili ve své schopnosti a dovednosti,“ pochvaluje si.

V prvních zápasech turnaje bojovali táborští hráči velkou nervozitou. Po neúspěšném vstupu do turnaje a trochu smolné porážce s českobudějovickou JFA věděli, že pokud chtějí postoupit, už nesmí zaváhat. „V této těžké situaci se kluci nevzdali, a když se k velké bojovnosti přidalo i trošku štěstí, tak se podařilo uhrát celkově druhé místo a zajistit si tím postup do jarního finále,“ rekapituluje Petr Šuléř. „Pro kluky je tento výsledek velkou odměnou za to, jak celkově k fotbalu přistupují a jak fotbalem každý den žijí. Za trenéry musím prohlásit, že s takovou partou kluků je radost pracovat. To, že jsme se jako jediný jihočeský tým v kategorii U9 probojovali na hlavní turnaj, je toho důkazem. Na závěr bych rád poděkoval i rodičům kluků za to, že vedou své děti ke sportu a jak je v jejich sportovní činnosti podporují. Je to i jejich úspěch,“ zdůraznil spokojený kouč úspěšného mužstva.

Výsledky Táborska U9: – JFA České Budějovice 3:4, – Benešov 8:6, – 1. FK Příbram 3:12, – Dynamo České Budějovice 10:1, – Petřín Plzeň 8:1, – Vlašim 12:0, – Kohouti Rokycany 9:2.

Sestava Táborska U9: Vojtěch Čadil, Vojtěch Jelen, Jakub Hubáček, Matěj Šuléř, Václav Sedlák, Jan Kárník, Adam Dujmović, Marek Pospíšil, Karel Mráz. Trenéři: Petr Šuléř, Aleš Hubáček.