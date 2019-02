Lažiště - V pátém kole fotbalového krajského přeboru zavítal do Lažišť celek Bavorovic. Domácí měli před zápasem tři body, soupeř o jeden více. Pro Lažišťské neexistovalo nic jiného než vítězství. Nakonec tomu bylo opačně, ale kdo neviděl, neuvěří.

Jasná převaha

První poločas byl jednoznačně v režii domácích. Dostávali se poměrně snadno do brankových šancí a na druhé straně soupeři žádnou nedovolili. Hned v úvodu šel dvakrát z levé strany sám na brankáře Smejkala Reindl, ale zkušený gólman jej vychytal. V dalších tutovkách se ocitli dvakrát Hrbek, Zimmermann, Hubáček a Švec. Z toho všeho bylo jedno břevno a jednou boční tyč, branky se domácí nedočkali. „Tento zápas byl jednoznačnou ukázkou hesla Tomáše Pospíchala, že fotbal nemá logiku. My na tréninku pilujeme střelbu, hráči by brankářům pomalu lámali ruce, jak tvrdě střílejí, ale na hřišti to nedokážeme prodat. Takto to snad nejde donekonečna, už to musíme zlomit. To mohu brát zápas po zápase a kromě Sezimáku je to vždy plno neproměněných šancí,“ kroutí nevěřícně hlavou lažišťský trenér Jan Pasák.

