Olešník – Lažiště 6:3 (3:0). 10. M. Šíma, 29. L. Dudek, 47. vlastní P. Bízek, 50. a 53. D. Tomášek, 79. M. Grobár – 15. a 89. M. Sedláček, 69. J. Linhart.

„Z naší strany to byl nejhorší výkon v sezoně. Bylo to bez pohybu, byli jsme pomalí a u všech míčů druzí. Nedokázali jsme si ohlídat standardky a dostali po nich pět branek. Olešník po celé utkání dominoval a zaslouženě zvítězil. My stav kosmeticky upravovali až v závěru, kdy soupeř prostřídal sestavu. Kdo v Olešníku nepodá maximální výkon, nemůže tam uspět, a my ho v žádném případě nepodali,“ zhodnotil utkání lažišťský trenér Josef Raušer.

Na hřišti lídra tabulky tedy celek z Prachaticka neuspěl a nyní hráče čeká velice důležitý domácí souboj s Blatnou. „Zápas v Olešníku musíme hodit za hlavu, zkrátka se to nepovedlo. Musíme vyladit formu na Blatnou, tady se bude hrát o hodně a potřebujeme získat všechny tři body,“ hledí již k dalšímu utkání trenér Josef Raušer.