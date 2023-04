Po sobotním programu to vypadalo, že si pro korunu Kanonýra Deníku na Prachaticku dokráčí bývalý král prvoligových střelců Luboš Pecka, který nastřílel hattrick do sítě Vlachova Březí B v dresu FK Lažiště. V neděli ho však přestřílel navrátilec ze zahraničí Miroslav Kochma a čtyřmi góly pomohl béčku Strunkovic k výhře 9:0 nad Vacovem C.

Tři sezony působil Miroslav Kochma mimo české trávníky. Jak se těšil na návrat do domoviny? „Půl roku jsem nehrál. Na podzim jsem skončil v Německu a na velký fotbal jsem se zase těšil. A těšil jsem se i do Strunkovic, kde jsem předtím část své kariéry strávil. Zápas s Vacovem jsem si užíval,“ uvedl střelec kola.

Domácí zvítězili 9:0. Při takovém výsledku se někdy stává, že to hráče přestává bavit. Je to opravdu tak? „Je fakt, že v určité fázi zápasu, když je to například 6:0, člověk trochu polevuje. Je z toho spíše pouťák. Ale musím říci, že kluci z Vacova se snažili hrát fotbal a podle ohlasů diváků byl na fotbal jako takový dobrý pohled. Nebyla to žádná nakopávaná, ale oba týmy se snažily hrát kombinační fotbal,“ komentoval utkání M. Kochma.

Sám nastřílel čtyři branky. Jak je viděl sám z hrací plochy? „Čtyřikrát jsem to dostal dobře za obranu do úniku a šel na bránu. Třikrát z toho mi to posílal Petr Mottl. To byl můj ústřední nahrávač v tomto zápase,“ dodal s úsměvem kanonýr.

A samozřejmě ani zkušený harcovník neušel pozornosti klubového pokladníka. „Hned po třetím gólu na mě kluci pokřikovali, že pokladna cinká. Kolik to bude, zatím nevím. Ale když k tomu připočtu první start po několika letech, tak to asi bude drahé,“ usmíval se strunkovický sniper.

Sám hráč má ještě plno fotbalových let před sebou. Nabízí se otázka, zde se vrátí do prvního týmu, který bojuje o postup do krajského přeboru. Čtyři víkendové góly jsou výborným doporučením. „Na začátek jsem se šel rozehrát do béčka. S trenérem áčka Vaškem Benešem jsme v kontaktu. Ale mám malé děti a na fotbal toho času moc nezbývá. Zatím preferuji okres, kde se nejezdí tak daleko. Ale domlouvali jsme se, že kdyby bylo třeba áčku vypomoci, tak samozřejmě pomohu a uděláme to tak, aby to bylo na všechny strany dobře,“ nechává si otevřená vrátka do áčka Miroslav Kochma.

Je znám i tím, že má rád sálový fotbal. Co je pro něho více, velký fotbal, nebo sálovka? „Abych pravdu řekl, asi sálovka a bylo tomu tak vždy. Přeci jenom je tam člověk více v kontaktu s míčem. Ale samozřejmě velký fotbal mě také velice baví,“ dodal strunkovický kanonýr Miroslav Kochma.

Zdroj: Deník