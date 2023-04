Tomáši, jaké to je, hrát proti bývalým spoluhráčům? Hecovali jste se před zápasem?

Nebylo to o žádném velkém hecování, já to beru všechno kamarádsky. Samozřejmě každý chce vyhrát a je jedno, zda proti neznámému týmu, či proti klukům, se kterými jsem hrál. Není v tom žádná prestiž, že zrovna takový zápas musím za každou cenu vyhrát.

Dával jste dva góly, jak jste je viděl ze svého pohledu na hřišti?

Oba góly byly po nahrávkách do prostoru do vápna. Gólman si ani nelehl na zem, takže to bylo dvakrát snadné zakončení. Většinou si to dáváme s Romanem Žurkem.

Právě s Romanem Žurkem střelecky nejvíce táhnete tým. Bojujete mezi sebou o týmovou korunu krále střelců?

Vůbec žádná rivalita mezi námi není. Oba si navzájem na góly nahráváme. Vůbec nejde o to, kdo z týmu branky dává. Důležité je, abychom vyhrávali jako tým a nahráli co nejvíce bodů. Individuální statistiky nás v tomto ohledu vůbec nezajímají.

Čelo I.A třídy je hodně našlapané a zamotané. Kdo je největším soupeřem v boji o prvenství?

Nejtěžším soupeřem v naší skupině I.A třídy je Roudné. To již máme za sebou. U nich jsme vyhráli, doma remizovali. Těžké to bude i s Mirovicemi, ty jsou nám bodově nejblíže a hrajeme na jejich hřišti. Doma jsme je porazili 2:1. Ale v tuto chvíli je důležité jít zápas od zápasu a sbírat body, abychom se na konci sezony mohli radovat z prvenství. Každý zápas bude důležitý a je jedno, zda proti týmu ze spodku tabulky či z jejího popředí.

Zdroj: Deník