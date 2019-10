TJ Šumavan Vimperk - FK Protivín 12:0 (4:0). Branky: Chvosta 4, Hamburg 3, Sýs 2, Štěpánek, Benda, Kubačka. Sestava Vimperka: Svěchota - Vrábel, Chalupa, Bašta, Schettini - Sýs, Benda, Bašta, Chvosta - Hamburg, Štěpánek. Střídali: Potůček, Uhlík. Trenér: Lukáš Sýs.

"V dalším utkání jsme doma hostili tým Protivína. Postavení v tabulce napovídalo, jak asi bude průběh utkání vypadat. Do tohoto zápasu jsme nemohli počítat s Matyášem Novotným, který doléčuje drobné zranění a s Michalem Hejtmánkem, který si natáhl tříslo. Do utkání jsme bohužel vstoupili v tréninkovém tempu a kvůli našemu pomalému přechodu do útočné fáze jsme vždy chodili do dobře připravené soupeřovi obrany, takže jsme měli problém se zakončením, které se nám nedařilo a končilo tak často na kopačkách soupeře nebo v rukavicích velmi dobře chytajícího gólmana. I díky našemu přístupu v defenzivní činnosti jsme soupeře pustili do dvou slibných šancí, které vždy zlikvidoval připravený Svěchota. Soupeři jsme nakonec v prvním poločase vstřelili čtyři góly a tak jsme do kabin odcházeli sice se slibným gólovým náskokem, ale za to s ne moc přesvědčivým herním výkonem," komentoval první půli trenér Lukáš Sýs.

"O přestávce jsme si řekli pár věcí, které je třeba ve druhém poločase změnit. To se nám povedlo přenést do hry a ve druhém poločase jsme soupeři nastříleli osm branek. Za zmínku stojí čtyři vstřelené branky našeho kapitána Václava Chvosty a hattrick Lukáše Hamburga. Sympatický výkon předvedl Jaroslav Uhlík, který je ročník 2006, především jeho sólo a následná gólová přihrávka v prvním poločase byla fotbalovou lahůdkou. Do utkání jsme nastoupili v nových dresech, které jsme dostali od našeho oddílu a myslím, že jsme je pokřtili na jedničku. Kluci zaslouží opět pochvalu. Se vší úctou k soupeři, jen díky velmi dobrému výkonu jejich gólmana a naší nepřesné mušce neskončil výsledek ještě větším rozdílem. Zkrátka i takové zápasy v KP dorostu jsou a tak to musíme brát," doplnil ke druhé půli trenér Sýs.