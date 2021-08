Trenér Josef Raušer musel znovu sčítat absence, jeho tým nebyl ani tentokrát kompletní. „Tak ze sedmdesáti procent to byla sestava, která by snad měla vyběhnout do prvního mistrovského utkání. Ale již teď víme, že ani v prvních dvou kolech nebudeme kompletní. V prvním zápase bude chybět Makoš, ve druhém Sova. Jak jsem již dříve zmiňoval, podzim bude jakýmsi konsolidačním obdobím a je třeba ho projít se zdviženou hlavou,“ říká trenér Raušer.

Na devatenáctce Táborska se hrálo oboustranně s otevřeným hledím, a tak není divu, že padalo tolik branek. „Pět branek jsme inkasovali, domácí měli i další šance, na druhé straně jsme jich měli také možná dvacet. Do desáté minuty jsme měli vyhrávat o tři góly, ale nedali šance a soupeř šel z brejku do vedení. Domácí mladíci byli pohyblivější a naši kluci se s tím nemohli vyrovnat. Přesto jsme měli další velké šance, ale z dalších dvou brejků nám domácí utekli na 3:1, když my předtím skórovali z penalty,“ komentoval první poločas Josef Raušer.

Ve druhém dějství měli Prachatičtí více ze hry, výhra však zůstala na hřišti Táborska. „Druhý poločas se hrál prakticky na jednu branku, soupeř však stále hrozil z brejků. My to dotáhli na 4:4, nastřelili břevno, tyč a měli další šance. Zápasu by slušelo asi tak 8:4 pro nás. Nakonec však domácí v závěru utkání znovu utekli a z dalšího brejku vyhráli,“ dodal ke druhé půli trenér.

Dvě branky Tatranu dával Roman Iliev, po jedné přidali Jiří Pravda a Tomáš Pecka z penalty.

Tatran se již nyní chystá na start sezony proti nebezpečnému Oseku. Hraje se v Prachaticích v sobotu od 17 hodin. „Doufám, že si najdou na stadion cestu diváci. Přijede kvalitní tým a měl by to být dobrý fotbal. Chceme samozřejmě vstoupit do sezony co nejlépe,“ zve na první mistrovské utkání trenér Josef Raušer.