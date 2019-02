Prachaticko /FOTOGALERIE/ – Velmi vydařenou sezonu mají za sebou okresní výběry OFS Prachatice U11 (ročník 2005) a U12 (2004).

V rámci pravidelné soutěže v Jihočeském kraji skončilo družstvo kategorie U11 na třetím místě za výběry OFS České Budějovice a OFS Tábor, když o pořadí na 1. až 3. místě rozhodovala minitabulka ze vzájemných zápasů, neboť po skončení soutěže měla všechna družstva stejně bodů za čtyři vítězství a dvě porážky. Jelikož i v minitabulce měly týmy stejně bodů, rozhodovalo skóre, a to měli hráči našeho výběru nejhorší.



Podstatně většího úspěchu dosáhl výběr kategorie U12, který celou soutěž vyhrál, když nepoznal hořkost porážky a pouze jednou remizoval, a to z výběrem OFS České Budějovice, který obsadil 2. místo. Zopakoval tak prvenství z loňského roku, kdy byl v kategorii U11 také nejlepší.



Jako vítěz postoupil výběr OFS Prachatice za Jihočeský kraj do republikové soutěže okresních výběrů. Zde se hrálo ve dvou skupinách Čechy – pásmo západ (7 družstev) a Morava – pásmo východ (5 družstev z Moravy a 2 z východu Čech). Do finále pak postupovala z každé skupiny první tři družstva z každé skupiny.



Naši mladíci měli ve skupině Čechy – pásmo západ soupeře: OFS Praha, OFS Nymburk (kraj Středočeský), OFS Tachov (Plzeňský), OFS Cheb (Karlovarský), OFS Chomutov (Ústecký), OFS Liberec (Liberecký). Hrálo se systémem každý s každým na 2x12 minut. Turnaj byl dvoudenní a hrálo se v Praze na stadionu Motorletu.



Po rozpačitém začátku s OFS Liberec, který skončil smírně 1:1, a po šťastném vítězství nad nejslabším soupeřem OFS Cheb 2:1 se hráči okresního výběru OFS Prachatice uklidnili a jejich výkon šel zápas od zápasu vzhůru. Ten den dokázali porazit ještě OFS Tachov 2:1 a OFS Chomutov 2:0 a po prvním dnu byli jistým postupujícím do finálového turnaje. Jejich sebevědomí gradovala nejlepším výkonem druhý den proti doposud neporaženému výběru OFS Praha 1:0 a vítězství nad OFS Nymburk 1:0 bylo jen třešničkou na dortu, že turnajem prošli bez porážky.



Finálový dvoudenní turnaj se hrál opět v Praze na stadionu Motorletu ve dnech 8. a 9. června za účasti výběru OFS Prachatice (kraj Jihočeský), OFS Praha, OFS Chomutov (Ústecký), OFS Žďár nad Sázavou (Vysočina), OFS Vsetín (Zlínský) a OFS Ústí nad Orlicí (Pardubický). Hrálo se systémem každý s každým 2x20 minut.



Tentokrát byl pro nás turnaj pravým opakem toho semifinálového. Nehráli jsme dobře, nedávali góly ani z těch nejvyloženějších šancí, neproměnili jsme ani pokutový kop a za každou chybu nás soupeř tvrdě trestal. Navíc delší doba zápasu prověřila naší zřejmě slabší fyzickou kondici, neboť většina branek padala do naší sítě v samém závěru zápasu a v turnaji jsme nezískali ani bod. První zápas proti OFS Žďár nad Sázavou skončil 0:3. Herně byl zápas vyrovnaný, ale soupeř měl větší sílu v útočné fázi a dokázal vstřelit branky. Ve druhém zápase s OFS Ústí nad Orlicí byl náš výkon oproti prvnímu podstatně lepší, ale trápila nás koncovka. Soupeř strhl vítězství na svoji stranu v samém závěru a vyhrál 3:1. S OFS Vsetín na naše hráče dolehla únava a po odevzdaném výkonu náš tým soupeři podlehl 0:4. Do druhého dne turnaje jsme šli s cílem získat nějaký bod. Bohužel obraz hry byl stále stejný. Neproměňovali jsme ani ty nejvyloženější šance, nedali gól z pokutového kopu a soupeř trestal naše chyby v obraně. Podlehli jsme OFS Chomutov 0:2. Poslední zápas nastoupili naši hráči proti OFS Praha, který v turnaji neztratil ani bod, a podali nejlepší výkon za celé dva dny. Dlouho naši hráči vedli 2:0, ale nakonec soupeř měl více fyzických sil a výsledek otočil na 2:3.



Přesto jsme byli jediní, kdo dokázal OFS Praha porazit, a to v semifinálovém turnaji. I přes neúspěch ve finálové skupině je třeba ocenit celkově uplynulou sezonu za zdařilou a vítězství v Jihočeském kraji a posléze vítězství v semifinálovém turnaji republikové soutěže za velmi cenné.

Zásluhu na tomto úspěchu mají funkcionáři a trenéři v oddílech a samotní trenéři okresních výběrů. Byli to většinou Karel Nový (Zdíkov), Ondra Málek (Vimperk), Jan Přibyl (Vacov), Jan Trněný (Netolice), Pavel Božovský(Prachatice).



Poděkování za dobré výkony patří hráčům kteří se ve výběru OFS Prachatice U12 za sezonu 2015/2016 vystřídali. Byli to Jakub Prihara, Jan Turek, Patrik Bróm, Lukáš Iliev, Adam Srch, Lukáš Tremmel, Sebastián Graf, Tomáš Baloušek (Prachatice), Lukáš Krejčí, Petr Mikula, Michal Hejtmánek, Petr Benda, Pavel Kubačka, Jan Bašta, Štefan Vít Sedlár (Vimperk), Filip Voldřich, Jiří Vozandych (Stachy / Zdíkov), Tomáš Pravda (Strunkovice), Milan Sova (Vacov), Václav Kautman (Vlachovo Březí).

Pavel Božovský