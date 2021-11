Protivín – Prachatice 1:1 (1:1). 31. Z. Vorel – 32. Kasík.

Sestava Protivína: Hanus – Hála (65. Abatawa), Štěpka, Barbotkin – Zach, Dan (80. Kvasnička), Hrachovec, Říha, Bečvář, Vorel Zbyněk – Vorel Jaromír.

„Po půl hodině hry jsme díky Zbyňkovi Vorlů šli do vedení, který chytrou střelou z dvaceti metrů zaskočil hostujícího brankáře. Bohužel hned po rozehrávce jsme nechali za obranou zcela volného Kasíka, který vyrovnal a stanovil konečný výsledek. První poločas byl herně vyrovnaný, ale větší příležitosti ke vstřelení branky jsme měli my. Jenom pro naší nekvalitu ve finální fázi jsme nevstřelili více branek. Ve druhém poločase byli lepší hosté od Libínu, kteří si územní převahou vytvořili dostatek standardních situací, ze kterých byli nebezpeční a mohli vítězství strhnout na svoji stranu. Naštěstí Mára Hanus měl opět svůj den a vše vyřešil. Celkově slušný zápas, který skončil spravedlivou dělbou bodů,“ komentoval duel protivínský trenér Miroslav Říha a doplnil: „Nejlepšími hráči na naší straně byli Hanus, Vorel Zbyněk a Barbotkin.“

Milevsko – Sokol Sez. Ústí 1:0 (0:0). 53. Škrábek vlastní.Sestava Milevska: Dvořák – Kálal, Vakoč, Hejl, Málek – Kortan (89. Novotný), Bártík (90. Pich), Marvan, Souček (69. Süsmelich) – Hadáček (77. Velek), Barda.

„Hrál ze zápas dvou rozdílných poločasů. V prvním jsme měli čtyři vyložené šance, trefovali jsme gólmana, nedali góly. Ve druhém poločase jsme se trápili. Nějakou šanci si vytvořil i soupeř. Pak z takového našeho minitlaku si po centru do brány dali hosté vlastní gól. Zkrátka v prvním poločase jsme byli jasně lepší, soupeři jsme nic nedovolili, ve druhém přišlo trápení. Důležité jsou však tři body. Potřebovali jsme vyhrát, to se podařilo, ale z výkonu ve druhé půli nadšeni moc nejsme,“ komentoval utkání milevský kapitán Tomáš Vakoč.

Na závěr podzimu čeká na Milevsko duel na béčku Táborska. „Tam od nás nikdo nic čekat nebude. Třeba se nám tam podaří překvapit a pak si uděláme pěknou dokopnou,“ dodává milevský kapitán.

Olešník – Čimelice 6:2 (1:2). 55. a 57. Toth, 66. a 76. Lafata, 21. Szó, 80. Vojta – 15. Smetana, 36. Hegenbart.Sestava Čimelic: Javorský – Nosek, Listopad, Pšenička, Smetana – Nekl (68. Dubský), Káš – Šťástka, Říha (61. Mezera), Petřík (44. Hák) – Hegenbart.

Čimelice favorizovaný Olešník dlouho trápily. V poločase dokonce vedly, ale pak přišla smršť domácích branek a bylo po naději.

„O půli jsme vedli 2:1. Nehráli jsme vůbec špatně. Takticky jsme bránili na půlce a spoléhali na brejky. To se nám poměrně dařilo. Ale dostáváme hrozné góly. Již jsem i hráčům řekl, že nemá cenu si v kabině něco říkat. V poločase mluvíme o tom, že musíme včas couvat, aby nás nemohli jednoduše lobnout a zaběhnout si za nás. Každý zápas se opakuje i to, že dostaneme gól od neobsazeného hráče na malém vápně. A my v prvních deseti minutách druhé půle dostaneme tři góly. Dvakrát z toho, že nás soupeř překopne a zaběhne za nás. A na 4:2 dá neobsazený Lafata z malého vápna. Jsou to zkrátka stejné chyby. Navíc my za stavu 3:2 pro domácí po rohu trefili spojnici břevna a tyče a z protiútoku dostali čtvrtou branku. Pak již jsme se sesypali. Zkrátka první půle byla odehraná dobře, ve druhé jsme se vlastní nedůsledností připravili o body sami,“ komentoval utkání čimelický trenér Tomáš Smrčina.