Memoriál Vojtěcha Marka pro prachatický Tatran

Lhenice – K pouti ve Lhenicích neodmyslitelně patří fotbal (za starých časů, na bývalém hřišti v lese u hřbitova, to neodmyslitelně bývalo sousedské peckářsko – buchtářské derby – pro nezasvěcené mač Lhenice – Netolice – bez něhož by to tehdy snad ani nebyla pouť). I tentokráte cele patřila míči kopanému.

Tatran Prachatice 1999. | Foto: Petr Klíma

V sobotu se konal na hřišti SK již 15. ročník Memoriálu Vojtěcha Marka, aby tak bylo uctěno jeho památky, jakož i všech dalších již zesnulých lhenických hráčů a funkcionářů. Stalo se tak v symbolické minutě ticha při finálovém utkání. Vítězem Memoriálu V. Marka 2014 se stal Tatran Prachatice – tým 1999, obhájce loňského prvenství, když ve finále zvítězil nad domácím lhenickým SK 3:1, kam se probojoval přes 1. FC Netolice, aby jejich vzájemný vyřazovací souboj rozhodl až penaltový rozstřel, neboť po naplnění hrací doby byl stav nerozhodný 1:1. Domácí lhenický SK přešel do finále přes Blaník Strunkovice těsnou výhrou 3:2. V zápase o 3. místo byly úspěšnější Netolice, které porazily Strunkovice nad Blanicí jedinou rozdílovou brankou – 1:0. Nelze opomenout vstřícnost Strunkovických, kteří na turnaji zastoupili Kardašovu Řečici, která na poslední chvíli účast z technických důvodů odřekla, za což Strunkovickým patří poděkování. Vzhledem k vývoji turnajových zápasů Lheničtí na Netolické nenarazili, a tak se pouťové peckářsko – buchtářské derby nekonalo. Vyřazovací zápasy: SK Lhenice – Blaník Strunkovice 3:2 (2:0). T. Tůma, S. Bečvář, J. Mrkvička – L. Klein, J. Brych. Tatran Prachatice (tým 1999) – 1. FC Netolice 1:1 (1:0) – na penalty 6:5. M. Peterka – V. Vlášek. O třetí místo: 1. FC Netolice – Blaník Strunkovice 1:0 (1:0). V. Vlášek. Finále: SK Lhenice – Tatran Prachatice (tým 1999) 1:3 (0:1). R. Pořádek (11) – M. Bednár, R. Řehoř, M. Hluštík (11). Nejlepší hráč – L. Kopf (Lhenice), střelec V. Vlášek (Netolice), brankář J. Váša (Strunkovice). Poháry a ceny předali starostka Lhenic Marie Kabátová a prezident SK Lhenice Pavel Boška. Turnajové zápasy rozhodovali sudí O. Babka, P. Klíma, J. Brych, J. Trněný. Na sobotní večer lheničtí fotbalisté pro „Lheničáky" a návštěvníky pouti nachystali na svém hřišti „rockový nářez" od beatové skupiny Kabát – revival s předkapelou Garant. Jejich vystoupení zhlédlo na 300 spokojených návštěvníků. O nedělním pouťovém odpoledni fotbalová nabídka pokračovala, a to již v duchu zábavném. Započala představením těch nejmenších benjamínků ze lhenické fotbalové líhně trenéra P. Trnky, kteří si to rozdali proti svým maminkám. Nejprve to byla minipřípravka, která se s maminkami rozešla smírně 8:8, v penaltách však byla úspěšnější fotbalová droboť 7:2. Následně maminky nestačily v dalším zápase na starší přípravku, prohrály s ní 2:6, ale v penaltové exhibici svým synkům prohru oplatily s výsledkem 2:1. Maminky do obou mačů nastoupily ve slušivých zástěrách, to aby demonstrovaly, že si jen z kuchyní na chvíli odběhly od všech těch příprav pouťových dobrot. Poté, jako tradičně, proběhlo derby lhenických peckářů a vlachovobřezských kozlíků v kategorii nad pětatřicet let věku neomezeně, kteří se fotbalově pravidelně poměřují na lhenické i vlachovobřezské pouti. Tentokráte zvítězili domácí 2:0 brankami Josefa Prennera a Pavla Hůrského. Za úmorného vedra fotbaloví matadoři oboustranně dokazovali, že v nohách „technička" stále ještě je, jen ten pohyb a fyzička již nejsou až takové, jak tomu bývávalo a že kouzelná hra, jež zove se fotbal, zůstává pro ně nadále srdeční záležitostí. Jan Bumba

Autor: Redakce