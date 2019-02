Vimperk /FOTOGALERIE/ – Místní fotbalový stadion hostil ve středu okresní kolo McDonals cupu školních týmů v kategorii čtvrtých a pátých tříd.

Představila se desítka týmů, které byly nalosovány do dvou pětičlenných skupin, ve kterých se hrálo systémem každý s každým na 1x15 minut. „Aniž by to byl nějaký záměr, podařilo se nalosovat do jedné skupiny okrsek Vimperska a do druhé okrsek Prachaticka. Takže jsme stačili v jednom turnaji odehrát okrsková i okresní kolo,“ uvedl s úsměvem garant okresního kola Jan Líkař z pořadatelské ZŠ Smetanova Vimperk.



Skupinu A vyhráli fotbalisté TGM Vimperk, když ztratili dva body za jedinou remízu, ze druhého místa šli do semifinále kluci ze Zdíkova.



Pořadí a výsledky skupiny A: 1. TGM Vimperk (- Zdíkov 3:1, – Smetanova Vimperk 0:0, – Stachy 3:0, – Čkyně 4:0), 2. Zdíkov (- Smetanova Vimperk 5:0, – Stachy 2:1, – Čkyně 11:0), 3. Smetanova Vimperk (- Stachy 4:1, Čkyně 2:0), 4. Stachy (- Čkyně 5:0), 5. Čkyně.



Skupinu B s náskokem vyhráli kluci ze ZŠ Vodňanská Prachatice, když ztratili pouhé dva body za jednu remízu. Spolu s nimi šli do semifinále hráči Národní Prachatice.



Pořadí a výsledky skupiny B: 1. Vodňanská Prachatice (- Národní Prachatice 2:0, – Šumavské Hoštice 2:1, Husinec 4:0, Vlachovo Březí 1:1), 2. Národní Prachatice (- Šumavské Hoštice 1:1, Husinec 0:0, - Vlachovo Březí 3:0), 3. Šumavské Hoštice (- Husinec 1:1, Vlachovo Březí 1:0), 4. Husinec (- Vlachovo Březí 1:1), 5. Vlachovo Březí.



V prvním semifinále se hráči TGM Vimperk rozešli bez branek s Národní Prachatice. Na penalty postoupili do finále Vimperští. Ve druhém semifinále si poradili kluci ze Zdíkova se soupeři z Vodňanské Prachatice jednoznačně 5:0.



Zápasy o pořadí – O 9. místo: Vlachovo Březí – Čkyně 0:0, na penalty vyhrálo Vlachovo Březí. O 7. místo: Husinec – Stachy 1:0. O 5. místo: Šumavské Hoštice – Smetanova Vimperk 1:0. O 3. místo: Vodňanská Prachatice – Národní Prachatice 1:0. Finále: Zdíkov – TGM Vimperk 2:1.