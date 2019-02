Prachatice /FOTOGALERIE/ – V předposledním kole této sezony fotbalového krajského přeboru se Prachatičtí loučili se svými fanoušky na vlastním hřišti. A soupeř přijel hodně silný, již jistý vítěz přeboru z Dražic.

Tatrab Prachatice - TJ Dražice 0:2 (0:1)

V domácí brance se poprvé na jaře objevil uzdravený Jindřich Dvořák. „Jindra již několik týdnů naplno trénuje a bylo třeba, aby si zase po čase vyzkoušel zápasovou zátěž. Kluci o té změně věděli dopředu. Oba gólmani jsou kvalitní," hovořil ke změně na postu gólmana prachatický trenér Pavel Babka.

Bylo jasné, že zápas to nebude nijak jednoduchý. Silný soupeř a obrovské vedro, jen škoda, že přišlo málo lidí. Dražice od začátku ukazovaly, že ne náhodou vyhrály krajský přebor potřetí v řadě. „Na podmínky, v jakých se hrálo, to byl velice kvalitní zápas. Takové vedro samozřejmě nikomu nepřidá, ale obě mužstva se s tím dokázala vyrovnat. Navíc soupeř hrál výborně, zápas mu maximálně vyšel. Mohu mu jen gratulovat k výhře," komentoval utkání Pavel Babka.

Hosté se ujali vedení již po deseti minutách hry, kdy se za hranicí šestnáctky opřel do míče Petr Janouch a poslal míč přesně k tyči. Domácí se snažili ještě v poločase stav vyrovnat, ale hosté hráli směrem dozadu výborně a do vyložených šancí Tatraňáky nepouštěli.

V úvodu druhého dějství se čekal tlak domácích ve snaze o otočení výsledku. „Nepřálo nám však štěstíčko. My neproměnili tutovku a z protiútoku jsme inkasovali druhou branku. Tak zkušený tým, jako jsou Dražice, již si takové vedení dokáže pohlídat," komentoval druhý poločas trenér Pavel Babka a pokračoval: „Hosté měli kompaktnější hru a především lepší finální část akcí. My sice plno míčů vybojovali, ale zase je pak ztráceli špatnými přihrávkami. Zkrátka hosté tentokrát zvítězili zaslouženě."

Podle sestupové matematiky bylo však již před utkáním jasné, že se Prachatičtí zachrání v krajském přeboru i pro další sezonu. Předposlední kolo navíc rozhodlo, že k Bavorovicím a Lažišti se připojí do sestupové trojice Rudolfov. „Záchrana v krajském přeboru je pro prachatický fotbal samozřejmě důležitá. Po podzimu to nevypadalo moc nadějně, ale na jaře kluci ukázali, že mají v sobě hodně fotbalového a patří jim dík, že se o záchranu nejen pokusili, ale především jí dosáhli," komentoval jarní tažení týmu za záchranou v krajském přeboru Pavel Babka s tím, že nelze vyzdvihovat jen jednotlivce, protože se o záchranu zasloužili všichni, kteří se objevili na trávníku.

Prachatické čeká nyní již poslední utkání. K tomu zajíždějí v sobotu na duel s Třeboní. Ta však hraje všechna svá jarní utkání na hřišti v Ledenicích, takže Tatran vyrazí na toto hřiště. Začíná se v 10.30 hodin. „Až do osmého místa je to hodně našlapané, tak se pokusíme ještě o nějaké to místečko v tabulce poskočit," zní jednohlasně z kabiny Tatranu.

Nyní však již začíná tvrdá práce pro vedení klubu a týmu mužů. V Tatranu je řada hráčů na hostování do konce sezony, takže je třeba napnout všechny síly, aby byl podzim v novém soutěžním ročníku podstatně lepší než v tom předcházejícím. Všichni si vyzkoušeli, že cesta za záchranou nebyla jednoduchá a určitě by se chtěli podobným problémům za rok vyhnout.

Sestava Tatranu: Dvořák – Miesbauer (46. Turek), Mádl, Brož, Leština (71. P. Hovorka) – Lašák (61. Mikeš), Kochma, Vl. Hovorka, Janoušek – Košík, Moravec. Trenér Pavel Babka.

Aktuální tabulka:

1. Dražice⋌ 29 22 3 4 70:31 69

2. Roudné⋌ 29 19 4 6 75:37 61

3. Hluboká⋌ 29 16 4 9 57:36 52

4. Veselí⋌ 29 14 10 5 46:29 52

5. Jankov⋌ 29 14 5 10 47:39 47

6. Osek⋌ 29 12 6 11 48:41 42

7. Třeboň⋌ 29 13 2 14 46:40 41

8. Dačice⋌ 29 11 5 13 55:64 38

9. Soběslav⋌ 29 10 6 13 50:50 36

10. Písek B⋌ 29 11 3 15 52:55 36

11. Čimelice⋌ 29 11 3 15 40:49 36

12. Sedlice⋌ 29 9 9 11 28:42 36

13. Prachatice⋌ 29 10 6 13 29:45 36

14. Rudolfov⋌ 29 8 7 14 43:59 31

15. Lažiště⋌ 29 6 6 17 33:51 24

16. Bavorovice⋌ 29 3 7 19 27:78 16