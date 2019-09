Kaplice – Lhenice 2:1 (1:0). 45. F. Marek, 53. M. Urazil – 65. T. Balica.

„Odehráli jsme v Kaplici dobré utkání. Byť jsme dělali nějaké chyby, které nerad vidím, tak to, co jsme chtěli na domácí velmi fotbalově kvalitní tým hrát, to se nám dařilo a celý první poločas jsme měli víceméně pod kontrolou. Bohužel jsme naše dobré šance ke vstřelení úvodní branky neproměnili a byli za to nakonec potrestáni gólem do šatny. Začátek druhého poločasu byl jak ze špatného snu, když šli domácí do dvoubrankového vedení po dobře sehrané situaci v našem vápně a vzápětí měli možnost vedení navýšit po přísně zapískané penaltě, kterou ale neproměnili. My se snažili vyvinout určitý tlak, ale opět nám chyběla kvalita na útočné polovině. Je nám málo platné, že velmi ofenzivně laděný domácí tým nepustíme do větších příležitostí, že nás domácí činovníci i diváci chválí, když nemáme ani bod, protože se nám z několika slušných situací podařilo pouze snížit. Musíme začít každý u sebe, od své práce, svého přínosu pro tým, tam vidím základ úspěšného výsledku a věřím, že to ukážeme sami sobě i fanouškům hned v domácím zápase s Olešnicí,“ komentoval utkání v Kaplici lhenický trenér Ivo Čech.