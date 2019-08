Lhenice – Čtyři Dvory 2:2 (1:1). 17. T. Balica. 66. T. Ryšánek – 41. a 55. L. Nečekal.

„Pochopitelně jsme chtěli doma vyhrát. První poločas se hrálo vyrovnané utkání, mladý tým hostí nás zlobil svým pohybem a fotbalovostí, těžko jsme se dostávali vinou našich častých chyb v přechodové fázi k ohrožení soupeřovy branky. Přesto jsme nastřelili Beranem břevno a Balicou se dostali do vedení, hosté ale těsně před poločasem, nutno říci zaslouženě, vyrovnali. Prvních dvacet minut druhé půle byli hosté lepší, častěji na míči a po naší chybě u vlastního pokutového území se dostali do vedení. Po vynucené bouřkové pauze a s příchodem Tůmy na hřiště, který nastoupil po půlroční přestávce, se ale situace otočila. Byli jsme mnohem nebezpečnější, hladovější, měli jsme více šancí a myslím, že i měli na to, abychom výsledek překlopili na svou stranu. Povedlo se nám bohužel jen srovnat po krásné brance z trestného kopu Ryšánkem. Nedá se nic dělat, musíme koukat dopředu a v rámci možností se co nejlépe připravit na okresní derby v Prachaticích,“ uvedl k utkání lhenický trenér Ivo Čech.