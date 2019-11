Lhenice – Trhové Sviny 2:4 (0:2). 71. (PK) P. Prenner, 75. M. Mahák – 13. a 61. L. Gažák, 41. D. Brůha, 92. J.Macák.

„Chtěli jsme se vedoucímu celku tabulky postavit stejně jako třeba posledně doma Semicím, hrát aktivně a pokusit se to kandidátovi na postup znepříjemnit. Bohužel jsme opět inkasovali jako první a těžko jsme se vyrovnávali s důraznou a rychlou hrou soupeře, který přijel vyhrát a ukazoval to jak kvalitou hry, tak celkovým projevem na hřišti. Sice jsme postupně hru vyrovnali, ale po chybě ve středu hřiště přišla ukázková kombinace hostí a druhá branka. Není nám moc platné, že do dalších šancí jsme je nepouštěli, dokázali být efektivní, navíc stejně jako minulý víkend dostaneme třetí branku po rohu, to se prostě nemůže stát. Přestože se nám podařilo snížit na jednobrankový rozdíl, na víc už nebylo a Trhové Sviny si odvezly tři body. Nutno říci, že zaslouženě. Potrestaly naše chyby v obranné činnosti a k tomu nám to momentálně nefunguje směrem do ofenzívy tak, jak bychom potřebovali,“ komentoval utkání lhenický trenér Ivo Čech.