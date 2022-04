Lídr tabulky vstupoval do utkání v roli horkého favorita. A když šel po brance Tůmy rychle do vedení, asi nikdo z fanoušků nečekal, že by to mohlo být napínavé až do konce. Ale bojovní hosté do poločasu srovnali. Lhenické znovu přiblížila třem bodům penalta. Další branku však již nepřipojili, a tak si oddechli až po závěrečném hvizdu sudího Hučíka.

Ale jak se říká, je jedno jestli vyhraješ o gól nebo o pět, vždy je to za tři body. V kontextu dalších zápaů B skupiny I.B třídy pro Lhenické i těsná výhra znamená, že na čele tabulky uskočili béčku strakonického Junioru o dva body a navíc mají k dobru jeden zápas.