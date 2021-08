Lheničtí fotbalisté odstartovali do nového ročníku I.B třídy skvěle. Na domácím pažitu porazili ambiciozního nováčka soutěže Junior Strakonice B 2:0.Pro Lhenické byla rezerva Junioru jako nováček soutěže velkou neznámou, stejně tak jako i B skupina I.B třídy, kam se po třech sezonách navrátili (po dvou v I.A tř., po jedné v I.B tř.ve skupině A). Doposud se utkávali se strakonickým Juniorem A v I.A třídě o nejpřednější umístění v konečné tabulce. (Junior tehdy nabídku k účasti v KP přijal, lhenický SK nikoliv).

Strakonický Junior B, složený „mixem“ zkušených hráčů s fotbalovým mládím, domácí v úvodu zápasu zaskočil. Vytvořil si v něm dvě vyložené brankové příležitosti a jen se štěstím pro Lhenické nešel do vedení. Především rychlé úniky v počátku utkání činily domácí defenzivě problémy. Postupem hracího času domácí hru vyrovnali, byli častěji na míči, ale jejich ofenzivní snahy povětšinou končily na pevné soupeřově obraně a i na málo početném a málo přesném zakončování. A tak za poločasové otáčky byl stav smírný, bezbrankový.

V poločase druhém přeci jen domácí získávali herně navrch, podařilo se jim vsítit branku a jít do vedení (1:0). Hostující tým ve snaze po vyrovnání počal být útočnější, ale poučená lhenická obrana z úvodu zápasu jeho občasné rychlé útočné výpady již spolehlivě eliminovala. Naopak to byl domácí celek, co využil více otevřené soupeřovy obrany a z brejku vstřelil druhý gól (2:0). Poté dobře zvolenou taktikou dovedl utkání k výhře bez obdržené branky a k prvnímu plnému bodovému zisku.

SK Lhenice – Junior Strakonice B 2:0 (0:0). 59. Mrkvička, 81. Burda. Sestava Lhenic: Plojhar – J. Prenner, Tůma, Ryšánek, Trojan – Mrkvička (87. Dom. Kiš), Beran, Rosa, D. Šindelář (56. Balogh) – Fišer – Vincik (77. Burda. Trenér Čech.

Autor: Jan Bumba