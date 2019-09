Táborsko B – Lažiště 1:0 (1:0). 20. Vandas.

„Naplnilo se to, co jsme čekali. Domácí zahráli dobře a prim hráli především v prvním poločase Jáša a Vandas, ve druhém Novák. My prospali prvních deset minut a domácí mohli v té době vstřelit dvě branky. Pak jsme se probrali, dostali se také do dvou šancí, ale nic z toho nebylo. Je třeba však uznat, že v prvním poločase bylo béčko Táborska lepším týmem,“ shrnul první poločas lažišťský trenér Josef Raušer a pokračoval: „O přestávce jsme si v kabině určité věci vyříkali a druhý poločas to byl fotbal nahoru dolu s řadou šancí na obou stranách. Při těch soupeře nás podržel gólman Tesař. My trefili břevno, domácí dvakrát vykopávali míč z brankové čáry, ale zkrátka to tam nepadlo. Asi jsme minule proti Sezimáku urazili neproměňováním šancí fotbalového Boha, přesto musím říci, že kluci odehráli druhý poločas dobře. Byl to remizový zápas, ale bohužel odjíždíme bez bodu. Rozhodla kvalita výše zmiňovaných pendlů. Nemáme tedy ani bod a teď nás čeká zápas v Olešníku.“