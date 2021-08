Čtyři hrací dny, přes dvacet týmů. Takový bude 2. ročník fotbalové Zaměstnanecké ligy Deníku. Hrát se bude od 20. do 23. září, a to v Písku, Českých Budějovicích a Táboře.

Hráče z bechyňské společnosti Laufen CZ s. r. o. povede do boje o co nejlepší umístění v Zaměstnanecké lize Deníku Josef Skalák. | Foto: archiv Josefa Skaláka

Na hřištích se kromě loňských účastníků představí také nováčci. Jedním z nich jsou i hráči z bechyňské společnosti Laufen CZ s. r. o. „Mělo by to být pro nás pro všechny určité odlehčení, relax a forma teambuildingu,“ říká Josef Skalák, který ve společnosti Laufen CZ pracuje již dvacet let.