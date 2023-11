KVÍZ: Sledovali jste pozorně podzimní část A skupiny fotbalové I.A třídy?

K zimnímu spánku se odebrala A skupina fotbalové I.A třídy již před týdnem, ale fanoušci stále rozebírají, jak to vlastně na podzim dopadlo, co vyšlo a co zase nevyšlo. Hrálo se mnoho zajímavých zápasů, padalo plno krásných branek, ale k vidění byly i červené karty. To vše jsme zahrnuli do našeho kvízu, který mapuje podzimní část této soutěže. Když fotbal, tak jedenáct otázek. Zkuste si bez nápovědy vyplnit malý testík, který odhalí, jaký přehled o fotbale máte. Fotografie u jednotlivých otázek mohou být někdy nápovědou, ale také mohou být zcela zavádějící, tak se nenechte nachytat. Pochlubte se kamarádům, jak jste dopadli. Že to nevyšlo na sto procent? Nevadí, ke kvízu se můžete kdykoliv vrátit.