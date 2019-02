České Budějovice – Jednou z posil Dynama by v nové sezoně měl být 33letý Ondřej Šourek, jenž v létě přišel na jih Čech z Jihlavy.

Ondřej Šourek v zápase Dynama se Spartou za asistence Jiřího Fundy odvrací před Patrikem Schickem. | Foto: Deník/ Jan Škrle

Právě tam Jihočeši v přípravě prohráli 0:5…



Z Jihlavy jste do Dynama přišel, takže jste se na Vysočinu jistě těšil. Jenže podle vašich představ zápas nedopadl, co?

Samozřejmě, že to nedopadlo nic moc. Dostali jsme pět gólů, určitě jsme si to představovali úplně jinak.

Čím si takový debakl vysvětlujete? Vždyť jste první půlhodinu drželi čisté konto a dle informací z Vysočiny hráli i vyrovnanou partii.

Je to tak, jenže pak jsme dostali naprosto zbytečné góly, a to ovlivnilo celý zápas. Proto nakonec byl výsledek pro nás možná až příliš krutý. I druhý den, když jsme si to pouštěli na videu, jsme se mohli přesvědčit, že ani Jihlava nic tak na to, aby to bylo 5:0, taky nepředvedla.

Navíc jste všechny ty tři góly, které jste dostali v závěru první půle, dostali ze standardek. Ani to příliš dobrá vizitka pro vás není…

Když jsme si na tom videu zápas rozebírali a ty chyby si ukazovali, obdržené góly ze standardek k nim taky patřily. Právě ty celý zápas z naší strany znehodnotily. Na první pohled přitom ne úplně špatný zápas, bohužel ale skončil 5:0 a dál už nikdo pátrat nebude, jak to bylo…

Zápas jste rozebírali hned druhý den, i to naštvání trenérů jistě bylo živé. Hodně vám promlouvali do duše?

Nechválili nás, samozřejmě… Nicméně i my všichni jsme asi cítili, že ten zápas se nám nevyvedl.

Určitě jste si něco řekli už o přestávce, protože pak jste skoro celou druhou půli hráli bez gólů – až zase na úplný závěr, kdy jste dostali dva góly a jeli domů s „bůrem"…

Oba ty góly jsme dostali v posledních pěti minutách, kdy dle mého soudu jsme ve snaze dát aspoň nějaký gól už hru hodně otevřeli. Sice i ty dva góly, co jsme na konci dostali, se počítají a mrzí, ale rozhodující pro vývoj utkání byly ty tři góly, co jsme dostali před půlí.

Zpátky k tomu, o čem byla řeč na začátku – jste odchovanec Jihlavy a zastával jste tam i funkci kapitána. Hodně jste se na ten zápas těšil? Byl to pro vás hodně jiný zápas?

Abych řekl pravdu, tak ani ne. Bral jsem to spíš jako každý jiný přípravný zápas. Jistě, rád jsem tam jel, rád jsem se potkal s kamarády, ale možná tím, že se nehrálo o body, mi to jako nějaké výjimečné utkání nepřišlo.

Ani jste si od svých bývalých spoluhráčů nebo od diváků nemusel vyslechnout své?

Ne, ne. Právě, že ne, vůbec nic. Jak říkám, bylo to příjemné, pozdravil jsem kamarády a to bylo vše. Jen ten výsledek jsem si akorát představoval drobátko jiný.

Do začátku II. ligy vás dělí už jen dny, nenaruší takovýto výsledek pohodu v týmu? Debakl jste si vezli i z Dukly, a byť takové výsledky jistě nejsou jen věcí vás obránců, na pohodě to asi nepřidá?

Já si myslím, že je dobře, že jsme v přípravě hráli převážně s tak silnými soupeři. Právě takové zápasy nám totiž jasně odkryly, kde máme ještě nedostatky a co ještě bychom měli zlepšovat. Když se to stane v přípravě, můžeme se pokusit na to ještě nějak reagovat. Zda to zvládneme a přeneseme pak i do ligy, to už je jen na nás. Určitě ale tyto zápasy mají daleko větší význam, než mít v přípravě slabší soupeře, dát jim dva tři góly, ale nic z toho.

Takže o příjemnějších věcech: třeba o tom, jak jste se zabydlel, jak se vám tady líbí?

Zatím si nemohu vůbc stěžovat. Ať co se týká věcí v klubu, tak i mimo něj. Zatím všechno v pohodě.

Takže už se jen těšíte, až začne sezona?

Určitě. Všichni máme raději, když je sezona v běhu. Všichni jsme v napětí a nedočkaví.

Na rozdíl od uplynulých sezon vás však nečeká první, ale jen druhá liga…

Znám i druhou ligu, taky jsem ji hrával, a to poměrně dost dlouho. Sice je to už nějaký čas a nevím, jak moc se druhá liga změnila, v zásadě ale vím, co čeho jdu. Letos navíc dle mého soudu by jak z pohledu atraktivity zúčastněných mužstev, tak hlavně jejich kvality, druhá liga mohla být velice zajímavou a přitažlivou soutěží. Rádi bychom k tomu i my aspoň trochu přispěli.

Pavel Novák se posunul do pozice tahouna





Už šestou sezonu v A-týmu Dynama začíná stoper Pavel Novák (26), i proto by měl v mladém kádru Jihočechů patřit ke klíčovým osobnostem. „Zodpovědnosti se nezříkám," tvrdí. Nový ročník zahájí Českobudějovičtí v sobotu v poháru na pražském Motorleru (17).

Poslední přípravný duel se Dynamu nepovedl. Jak jste viděl zápas v Jihlavě ze středu obrany?

Dostat pět gólů od kohokoliv je moc. Jihlava nám ukázala rozdíl mezi první a druhou ligou. Prvoligový tým potrestá každou chybu, na to jsme dojeli. Dostali jsme čtyři góly ze standardek, výsledek 5:0 hovoří za vše. I když samotná hra byla celkem vyrovnaná.

Lepší ale dostat facku na konci přípravy než na začátku soutěže.

To ano, ale nechtěl bych podobné facky dostávat vůbec. Nicméně když už se to mělo stát, tak lepší teď než za týden v Třinci.

Loni se letní příprava povedla, podzim nikoliv. Letos by to tedy mohlo být naopak?

Taky jsme si to v kabině tak říkali. Loni jsme měli v přípravě výborné výsledky, ale na podzim to nefungovalo. Snad se to letos otočí.

Spravit chuť si můžete v sobotu v domácím poháru, kde proti diviznímu Motorletu budete favority.

Jednoznačně nebereme nic jiného než výhru a postup. Sice dali Novému Boru osm gólů, ale pořád by měl být znát rozdíl mezi divizí a druhou ligou.

V přípravě jste pouze jednou zvítězili. Myslíte si přesto, že budete dobře připraveni?

To ukáže až samotná soutěž. Já ale věřím, že ano. Je lepší hrát v přípravě s těžšími soupeři, kteří nás prověří, než porážet slabší týmy a plácat se po ramenou, jak nám to jde. Těžké zápasy s ligovými celky nám otevřely oči a víme, kde nás tlačí bota.

Vy jste v závěru loňské sezony laboroval s kolenem. Nyní jste odehrál celou letní přípravu. Cítíte se dobře?

Měl jsem prasklý meniskus v koleni, takže jsem byl hned na operaci. Od začátku přípravy trénuji naplno, po dohodě s trenérem jsem vynechal jen první utkání. Zápas od zápasu se mé pocity lepší.

Ve stoperské dvojici máte nového parťáka. Jak se vám hraje s Ondřejem Šourkem?

Ondra je zkušený hráč, na hřišti si rozumíme. Věřím, že naše spolupráce bude fungovat.

Mezi zkušenější hráče v Dynamu už se řadíte i vy. Cítíte, že rok od roku máte větší zodpovědnost a měl byste být pomalu lídrem?

(usmívá se) Cítím to. Už začínám v Dynamu šestou sezonu a moje role se každým rokem vyvíjí. Vůbec mi zvýšená zodpovědnost nebo tlak nevadí.

Za týden startujete Fotbalovou národní ligu v Třinci. Už řešíte v kabině první utkání nové sezony?

Už pomalu ano. Viděli jsme i kousek videa z jejich hry. Bavíme se o tom, řešíme různé věci, co by na ně mohly platit. Věřím, že budeme dobře připraveni.

Cítíte, že Dynamo na začátku sezony 2016/2017 má silnější mužstvo než v loňském ročníku?

Doufám, že ano. Kádr se dobře doplnil. Ondra Šourek, Ivo Táborský i Adrián Čermák dobře zapadli do týmu, mají hlad a hladoví jsou snad i naši stávající hráči. Snad budeme silnější, ale to vše ukáže až sezona. Partu v kabině máme dobrou, ale ta zápasy nevyhrává.

Do nové sezony půjde Dynamo s tím, aby se hlavně neopakoval loňský ročník?

Všichni bychom si přáli a uděláme vše pro to, aby se nic podobného neopakovalo. Musíme zodpovědně trénovat, připravit se na každé utkání a rvát se zápas od zápasu.

(rozhovor s Pavlem Novákem připravil Pavel Kortus mladší)