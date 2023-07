/FOTOGALERIE, VIDEO/ Podle hlasování fanoušků se nejlepší fotbalovou adresou na jihu Čech stal útulný fotbalový areál SK Čkyně. Klub z Prachaticka jednoznačně v hlasování porazil všechny své konkurenty.

Skvělí čkyňští bubeníci - kotelníci. | Video: Deník/Vladimír Klíma

Společně vítězíme, společně prohráváme.Zdroj: SK ČkyněDo ankety se přihlásil klub na poslední chvíli. „Jsme pro každou srandu kolem fotbalu. A tato anketa nám přišla jako super věc, kdy můžeme do fotbalu vtáhnou i naše fanoušky,“ vrátil se před začátek hlasování vedoucí týmu mužů SK Čkyně Patrik Krull, který klub do ankety přihlásil.

O prvenství se Čkyňští dlouho přetahovali se sousedním Vacovem. Větší „hlasovací“ výdrž však měli ti Čkyňští. „Zapojovali se zejména naši věrní fanoušci s kapitánem Vaškem Turkem. Ten byl dlouhodobě na marodce a naše fanoušky v tomto směru doslova zbláznil,“ uvedl k výhře vedoucí týmu.

Nejvíce sledovali průběžné výsledky fanoušci. „Abych pravdu řekl, já osobně jsem průběžné výsledky vůbec nesledoval, ale ti co hlasovali, tak rozhodně ano. O konečných výsledcích jsem se dozvěděl až na našem posledním domácím mistrovském zápase od hlavního pořadatele Martina Kotála. Byl jsem mile překvapen,“ pochválil fanoušky Patrik Krull a doplnil s úsměvem: „Kdo byl nejaktivnější? Asi právě náš v tu chvíli nehrající kapitán Vašek Turek. Když nemohl pomoci k bodům na hřišti, tak pomáhal k vítězství v anketě. Zkrátka správný kapitán. Ale iniciativu pak převzal náš kotel.“

Fotbalisté SK Čkyně hrají aktuálně I.A třídu. Za čas by se ale rádi znovu podívali do krajského přeboru. „Největšími fotbalovými milníky historie našeho klubu jsou dvě účasti v krajském přeboru. Třeba nám za čas pomůže k návratu do vyšší soutěže nově zrekonstruované hřiště. Nyní se konečně dočkáme automatického zavlažování a uvidíme, co bude dál,“ doplnil Patrik Krull.