Jak se vůbec stane, že se věkem ještě dorostenec rozhodne pro dráhu rozhodčího? „V době, když jsem ještě hrával za dorost, tak jsem koukal po rozhodčích, jak pískají. Zajímalo mě to a začal jsem chodit pomáhat mávat na žáky. Docela mě to chytlo a trenér Vráťa Peklo mě vzal na Vánoční turnaj OFS Písek. To bylo v roce 2007 a od té doby jsem u pískání zůstal,“ vrátil se na úplný začátek své kariéry Jakub Matyš.

Jeho kariéra je příkladem pro mladé, kteří by se chtěli rozhodcovskému řemeslu věnovat. „V tom roce 2007 jsem začal na okrese, rok nato jsem šel do Školy mladých rozhodčích. Začal jsem pískat mládež na kraji, pak dospělé a po čase jsem se dostal do republikových soutěží,“ vypočítával svůj posun Jakub Matyš a dodal: „Do republikových soutěží jsem se dostal na přelomu dvaadvaceti a třiadvaceti let.“

V necelých devětadvaceti letech má Jakub kariéru rozhodčího ještě před sebou. Na jaké mety tedy cílí? „Samozřejmě bych se rád podíval do ligy. S tím jsem také do pískání šel. Myslím si, že asi každý kluk, který s pískáním začne, se chce dostat do ligy. Jsem rád, že nějaký čas jezdím na třetí ligu. Zápasů již mám odmávaných dost, poslední dva roky se již specializuji pouze na funkci asistenta rozhodčího. Pokud se chci dostat do ligy, tak musím mít včas jasně dáno, zda pískat, nebo mávat. Česká liga by měla již být přípravou,“ dodal ke svým ambicím Jakub Matyš.

Nebývá moc zvykem, že se předsedou komise rozhodčích na okrese stane mladý sudí. Většinou to bývají zkušení harcovníci, kteří běhají po hřišti desítky let. Ale na Písecku je to jinak. „Dříve vedl komisi Michal Řezáč. Ten se pak stal předsedou okresu a oslovil Petra Kotalíka, který to po něm převzal. S Petrem jsem byl v komisi čtyři roky, hodně jsem se toho od něho přiučil a převzal to zase já po něm,“ říká Jakub a doplňuje: „Hodně se rozhodcovský sbor na Písecku omladil, takže mám věkem ke klukům blízko.“

Rozhodcovský sbor na okrese se většinou rekrutuje ze sudích hodně mladých a na druhé straně těch, kteří již skončili ve vyšších soutěžích. Ukočírovat to, nebývá jednoduché. „Zde na Písecku je spolupráce výborná. Jsou tady mladí ambiciozní kluci a berou to, že jsem se již někam dokázal posunout. Vidí v tom i šanci pro sebe. Na druhé straně jsem i s těmi staršími se všemi pískal ať v kraji či okrese, takže se známe delší dobu a v komunikaci nemáme problém. Jsme zkrátka taková jedna velká fotbalová rozhodcovská rodina,“ pochvaluje si svůj tým předseda komise.

Dlouhodobě je velkým problémem, a to ceporepublikově, s náborem nových rozhodčích. Jaký má Jakub Matyš recept na to, aby měl na Písecku dostatek sudích? „Celkově je to složité a musí se začít z nejvyšších pater fotbalu. Co se týče našeho okresu, snažíme se pro rozhodčí zajistit maximální komfort. Hned na začátku své kariéry od nás dostanou vybavení, osobně se setkáváme, hovoříme o tom, co je čeká, snažím se je na soutěže připravit. Nově jsme zavedli to, že oddíl,který přivede nového rozhodčího, který odpíská určitý počet zápasů, tak dostane od svazu finanční odměnu. Je to taková motivace i pro oddíly, aby se na dráhu rozhodčích dali například hráči, kteří končí svou kariéru. Ale musím říci, že ač mají od nás mladí začínající rozhodčí plný servis, tak jich je stále nedostatek. Zatím obsazujeme soutěže naplno, ale uvidíme, jak dlouho,“ hovořil o problematice náboru rozhodčích předseda komise.

Se šesti lety v českých soutěžích může směle předávat mladým své zkušenosti. Jakub si prošel mnoha zápasy a může tedy srovnávat. „Každá soutěž, jakou jsem si prošel, má svá specifika. Nejtěžší byly samozřejmě začátky, když jsem v osmnácti letech přijel někam na B třídu. Samozřejmě čím vyšší soutěž, tím vyšší kvalita, takže i nároky na rozhodčí jsou vyšší a vyšší. Ale mezi takové ty nejlepší zápasy mé kariéry patří souboje ligových týmů, když dostanu příležitost se na ně dostat v poháru či v přátelském duelu,“ doplnil Jakub Matyš.