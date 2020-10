„V mladších žácích je osm branek mojim rekordem,“ potvrzuje mladý kanonýr společenství Husinec / Lažiště.

S fotbalem Matyáš začínal v sedmi letech. „To jsme trénovali v Lažištích. Pak jsem ale na chvíli s fotbalem přestal, protože mi to časově nevycházelo na tréninky. Vrátil jsem se k němu zase před rokem, když mi bylo deset let,“ doplnil Matyáš.

Od trenéra Jiřího Nováka má na hřišti útočné úkoly. „Hraju buď středního záložníka, nebo na hrotu útoku,“ říká ke svému postu na hřišti Matyáš a pokračuje: „Nejvíce střílím góly pravou nohou. Hlavou jsem jich také pár dal, ale jsem určený na kopání rohů a trestných kopů, takže se k hlavičkám před brankou soupeřů až tolik nedostávám.“

Drtivá většina kluků v jeho věku má své fotbalové idoly. Jak je to u Matyáše? „Moc se mi líbí Lionel Messi. Fandím jemu a samozřejmě i Barceloně,“ potvrzuje Matyáš a doplňuje s úsměvem: „Vlastně s Messim chodím spát. Mám v pokojíku povlečení Barcelony, ručník, plakáty a další věci. Jinak je fotbal vlastně takový druhý můj život. Mám rád i další sporty ale fotbal je jednička.“

A kam by to chtěl Matyáš jednou dotáhnout? „Zatím jsem nad tím nepřemýšlel. Hlavně aby se nám dařilo s klukama tady v Husinci. Co bude v budoucnu, to uvidíme,“ dodává mladý kanonýr.