„Mezi chlapama jsem se v jednom utkání trefil čtyřikrát asi poprvé,“ vzpomínal na své brankové zářezy mladý kanonýr Tatranu.

Soupeře zlomil již v první čtvrthodině utkání. „Oni do toho v úvodu zápasu vlétli, ale podařilo se mi dát dva rychlé gól, které soupeře zlomily,“ vrátil se k utkání Matyáš a pokračoval: „Před prvním gólem jsem přihrával míč na Filipa Koldu, ze souboje se ke mně vrátil a já to dával někde z místa penalty. Druhý jsem dával sám proti gólmanovi, třetí po standardce, kdy mi narazil míč Roman Iliev a já to trefil levačkou. A čtvrtý byl z trestňáku. Když si to tak proberu, tak jako pravák dávám pravou i levou nohou stejně gólů. Do hlavy se však neženu.“

Prachatičtí měli před sezonou vysoké ambice, ale po čtyřech kolech jen tři body na kontě. Nyní vyhráli vysoko ve Velešíně. „Věříme, že by to mohl být ten správný moment, kdy se to všechno zlomí. Nyní nás čeká těžké utkání proti Roudnému, které je pasováno mezi spolufavority na postup. Věřím, že je doma dáme a postupně se budeme posouvat tabulkou vzhůru,“ povzbuzuje všechny hráče v týmu kanonýr víkendu Matyáš Babka.